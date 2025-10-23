Desmantelada una red de contrabando de gases de efecto invernadero en Alicante y Castellón

Desmantelada una red de contrabando de gases de efecto invernadero en Alicante y Castellón / Europa Press

Imágenes de una operación de la Agencia Tributaria contra el contrabando en donde se ha intervenido, en una primera actuación en Castellón, 41.000 kilos de gases y 850.000 euros en efectivo en los registros realizados en Algeciras. En la segunda operación se realizaron tres detenciones y se intervinieron en Alicante 12.000 kilos de gases y 18.000 euros en efectivo. (Fuente: Guardia Civil)

