D. Pamies

Torrevieja retira y sustituye nueve palmeras del paseo Vista Alegre y hará lo mismo con 20 en el paseo de Juan Aparicio

Torrevieja retira y sustituye nueve palmeras del paseo Vista Alegre y hará lo mismo con 20 en el paseo de Juan Aparicio en Torrevieja. La decisión se ha adoptado tras la revisión extraordinaria de más de 5.000 palmeras municipales llevada a cabo tras el accidente mortal provocado por la caída de una palmera con picudo sobre el vehículo de un conductor de 22 años. Toda la información en este enlace. Más información