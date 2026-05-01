PP de Guardamar del Segura

Miles de colchones se amontonan en una parcela municipal en Guardamar del Segura

Miles de colchones se amontonan en una parcela municipal en Guardamar del Segura. El PP denuncia el descontrol de la empresa municipal de limpieza y el Ayuntamiento señala que se acumulan por falta de punto de vertido en el Consorcio. Toda la información en este enlace.