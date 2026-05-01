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Miles de colchones se amontonan en una parcela municipal en Guardamar del Segura

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PP de Guardamar del Segura

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Miles de colchones se amontonan en una parcela municipal en Guardamar del Segura. El PP denuncia el descontrol de la empresa municipal de limpieza y el Ayuntamiento señala que se acumulan por falta de punto de vertido en el Consorcio. Toda la información en este enlace.

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