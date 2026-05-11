D. Pamies

Profesores en huelga indefinida explican sus reivindicaciones y representantes de padres rechazan la convocatoria

Profesores en huelga indefinida explican sus reivindicaciones en el IES Torrevigía de Torrevieja y representantes de padres rechazan la convocatoria. En el vídeo declaraciones de los docentes del centro y de la presidenta de la Confederación de Asociaciones de Padres de la Comunidad Valenciana, Sonia Terrero, que ha acudido también con un grupo de padres a las puertas del centro.