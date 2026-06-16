D. Pamies

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Así está el embalse de La Pedrera: a más del 50 % de su capacidad en pleno mes de junio (JUNIO DE 2026)

El embalse de La Pedrera en Torremendo (Orihuela), a más del 50 % de su capacidad en pleno mes de junio. El principal embalse de la provincia de Alicante, que recibe sus aportes fundamentalmente del trasvase del Tajo, y en menor medida de agua desalada, almacena 125 hectómetros de sus 248 hectómetros de capacidad. Más información sobre el trasvase en este mes de junio de 2026 en este enlace. Más información