D. Pamies

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Primer día a medio gas de las nuevas rutas y frecuencias del transporte urbano en Torrevieja

Sin nuevos autobuses y con la instalación de las 200 nuevas paradas atrasada al año que viene arrancó este lunes el nuevo servicio de transporte anunciado desde hace seis años. Sin posibilidad de pagar con tarjeta ni comprar los bonos de descuento, ni de comprobar el paso de autobuses más allá de los horarios previstos en tiempo real, comenzó el lunes el nuevo servicio de transporte urbano de Torrevieja que, eso sí, aumenta las frecuencias y líneas -en la mayor parte a menos de 25 minutos- y con más de una polémica por los trasbordos en algunos recorridos que antes eran directos. Más información en este enlace.