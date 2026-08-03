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La avenida de La Libertad de Torrevieja ya es historia para el tráfico rodado: así ha sido el cierre y los primeros atascos
La avenida de La Libertad de Torrevieja ya es historia para el tráfico rodado: así ha sido el cierre y los primeros atascos. El Ayutnamiento considera que no es necesario aumentar la capacidad de los accesos por la avenida de Faleria, Azorín y María Parodi al paseo de Vista Alegre y Paseo del Mar, ni tomar medidas para evitar atascos en las calles de salida de Rambla Juan Mateo o Joaquín Chapaprieta, cuando hace tres años llegó a plantear el soterramiento de todo el tráfico. Más información en este enlace.
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