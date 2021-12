El detenido por el crimen de su pareja en Elche afirma que «no admitirá lo que no ha hecho»

Podía haber acabado como el rosario de la aurora pero el operativo que había montado la Comisaría de Elche ha permitido detener en apenas veinte minutos, y sin que se produjeran daños personales, al joven que llevaban buscando desde el día de Navidad por el asesinato de su pareja en un piso del barrio de Los Palmerales de esa ciudad.

El arresto se produjo en la madrugada de ayer en la casa donde vive su expareja y la hija de ambos, de 18 meses, quienes hacía días que estaban fuera de ese domicilio y bajo protección ante el temor de que el presunto asesino fuera a por ellas, como así ocurrió, ya que la mujer refirió episodios violentos durante su convivencia.

La mujer acaba de denunciarle ahora por malos tratos verbales durante el tiempo que estuvieron juntos, por lo que se abrirá una causa. Contra él no constan otras denuncias por violencia de género aunque sí tiene antecedentes policiales por un delito violento en 2018.

Francisco N.M., de 22 años, llevaba en paradero desconocido desde que en su piso y con un tiro en la cabeza se localizó el cadáver de Yolanda, una chica de 25 que había llegado con su hijo de 9 procedente de Paraguay un año antes y con la que llevaba dos meses de relaciones esporádicas. La víctima deja otra huérfana de tres años en su país.

Tras forzar la puerta, el fugitivo se atrincheró en la vivienda de su expareja, situada en el barrio de Carrús, donde tomó como rehenes al hombre y a las tres mujeres que se encontraban en su interior. Armado con un fusil de asalto AK-47 (un Kalashnikov), una pistola de nueve milímetros parabellum y munición para ambas armas, recibió a tiros a los agentes, a quienes pudo avisar la abuela. Todos los rehenes fueron rescatados sanos y salvos a través de una vivienda anexa.

Tras un intercambio de disparos y, un momento de negociaciones en el que comprendió que no tenía otra salida, se pudo detener al sospechoso de un crimen machista «que no piensa admitir porque asegura que no lo ha cometido», según ha podido saber este medio a través de su defensa, el abogado Moisés Candela.

La operación policial fue tan rápida y certera que el dispositivo para situaciones críticas que se había activado, que incluye la intervención de los GEO , el Tedax o la Unidad de negociadores, no tuvo que actuar.

Arropado por el comisario jefe provincial, Ignacio del Olmo, por el jefe de Operaciones, Manuel Lafuente, y por la subdelegada del Gobierno, Araceli Poblador, el comisario de Elche, Pedro Montore, explicó en rueda de prensa que desde el principio se trabajó con la hipótesis de que se trataba de un caso de violencia de género que se calificó de «riesgo extremo» por tratarse de un joven muy violento que iba armado. Circunstancias que hicieron que «no se considerara un delincuente de violencia de género al uso», concretó Montore.

A preguntas de los periodistas que chocaban contra el secreto del sumario, el comisario agregó que se está investigando la procedencia de las armas que portaba «difíciles de conseguir incluso en el mercado ilegal», dijo, y precisó que al cargo de asesinato se ha sumado también el de atentado a los agentes.

La puesta a disposición de la titular del juzgado de Instrucción número 5 está prevista para el primer día de 2022. Se trata del mismo juzgado que instruyó la causa por tentativa de asesinato, después rebajado a lesiones con instrumento peligroso, por la que está previsto que sea juzgado en febrero. Se le acusa de una agresión en con un cristal a otro hombre al que a punto estuvo de matar con un corte en el cuello. «Una violencia desmesurada para el incidente de que se trataba», apuntó Montore para remarcar el carácter violento de Francisco.

La fuerte reacción de la madre y de una hermana del fugitivo contra los agentes al enterarse de la detención provocó que ambas fueran también arrestadas por amenazas aunque la chica fue puesta en libertad horas después y se espera que la madre corra la misma suerte.

Poblador ensalzó el trabajo policial «que ha evitado más víctimas» e insistió en que «la lacra de la violencia de género es un problema estructural que nos afecta a todos y en el que toda la sociedad se tiene que implicar».