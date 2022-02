El acusado del crimen machista de Planes fue sospechoso desde el principio

Aunque la Guardia Civil había acudido a la localidad de Planes para investigar un posible suicidio, la actitud y las contradicciones de la pareja de la víctima hicieron que los agentes le consideraran sospechoso del crimen desde los primeros momentos. Los guardias que intervinieron en la resolución del asesinato de Sheila desgranaron este martes ante un jurado popular los pormenores de la investigación.

El juicio por este crimen de violencia machista ocurrido en febrero de 2019 arrancó el lunes con la confesión del acusado, Jorge B. C., que admitió haber golpeado a su pareja en la cabeza con una linterna en repetidas ocasiones durante una discusión en la casa en la que vivían y que la cortó el cuello mientras estaba inconsciente en el suelo. Tras esta confesión, la Fiscalía y el resto de las acusaciones han valorado que “existe un arrepentimiento” por parte del procesado y han rebajado de 25 a 15 años la pena de prisión que reclaman para él. El tribunal popular comenzará este miércoles la deliberación del veredicto.

La Guardia Civil contaba con un informe de los Servicios Sociales de Planes indicando que la joven ya había protagonizado otros intentos de suicidio. Sin embargo, había algo en el escenario que no cuadraba y profundizaron en sus pesquisas. El escenario estaba preparado para hacerles creer que Sheila se cortó el cuello con un cuchillo de grandes dimensiones. Sin embargo, había evidencias de que el cadáver había sido arrastrado. El cuchillo se encontraba clavado en un tocón de madera junto a la estufa. Y las zapatillas del sospechoso estaban salpicadas de sangre de una manera que solo podrían haberse producido si estaba presente en el momento en que se produjo la herida.

Llamada al 112

“Con la llamada al 112 alertando de que se había encontrado a su pareja muerta en el salón tras despertarse en mitad de la noche, el acusado estaba preparando su relato”, declaró el responsable de la investigación. Sin embargo, la prueba determinante de que nada era lo que parecía fue la autopsia, que desveló que la víctima presentaba numerosos golpes en la cabeza. Los forenses han relatado que la víctima presentaba hasta 17 impactos. Los médicos señalaron que había alguna lesión de defensa, que indicaban que la víctima había tratado de protegerse de los golpes. Sin embargo, los últimos cinco impactos estaban en la parte posterior del cráneo, superpuestas unas sobre las otras, lo que indicaba que la mujer ya no se movía. Ya inconsciente, la cortó el cuello mientras yacía en el suelo.

Tras este giro, el procesado empezó a apuntar a terceras personas como posibles autores del crimen. “No daba ningún dato concreto, ni que pudiéramos corroborar, eran todo vaguedades”, señaló el responsable de la investigación. Unas veces decía que ella había recibido amenazas por un grupo radical de los Boixos Nois que había conocido en la época en la que había estado viviendo en Barcelona; otras veces apuntó a otras exparejas de Sheila. Pero el análisis del teléfono móvil de la víctima no desveló que hubiera alguien amenazándola y sí que Sheila y Jorge mantenían una relación tóxica, con discusiones constantes. “Si alguien hubiera venido desde Barcelona para matarla, se habría traído algo para hacerlo. No usa un cuchillo de la propia casa para hacerlo”, aseguró el agente.

Familia de la víctima

En el juicio declaró también la familia de la víctima. Según relataron, Sheila no les había comunicado ninguna amenaza por parte de nadie, ni que tuviera problemas con su nueva relación. Sheila y Jorge tenían un hijo en común que había nacido un mes y medio atrás. Ella tenía otros cuatro hijos de parejas anteriores. La madre de Sheila declaró que en una ocasión Jorge le dijo que estaba saturado de la relación, pero que no volvieron a hablar más de ese tema. Tras la muerte de su hija, el acusado intentó varias veces hablar con ella, cuando aun no se sabía lo que había ocurrido, pero se negó “porque no era el momento”.