Tres alicantinos, entre los distinguidos por los 20 años de la ley contra la violencia machista

Tres representantes de la provincia de Alicante se encontraban entre los 94 premiados por su contribución a la lucha contra la violencia de género en España. El Gobierno organizó este lunes un acto en el Museo Reina Sofía de Madrid con el que se conmemoraba el veinte aniversario de la aprobación de la Ley de Violencia sobre la Mujer y que marcó un antes y un después en la lucha contra las agresiones machistas. Una conmemoración que tuvo lugar cuando se confirmaba un nuevo crimen machista ocurrido en Málaga durante el fin de semana y con el que ascienden ya a 1.295 las mujeres asesinadas desde que se aprobó el texto.

Entre los alicantinos distinguidos por su contribución a la ley se encuentran el magistrado Vicente Magro, expresidente de la Audiencia Provincial y actualmente destinado en el Tribunal Supremo, que participó en su día las subcomisiones del Congreso donde se debatía el texto trasladando las iniciativas que se estaban llevando a cabo en la Audiencia de Alicante, como los cursos de reeducación para maltratadores que se incorporaron después, así como la creación de los primeros juzgados especializados en materia de género. Otros alicantinos distinguidos han sido el catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Alicante, José María Asencio, que no pudo acudir a Madrid a recoger su galardón; así como la exdiputada del PP y procuradora ilicitana Enriqueta Seller, que también perteneció a la comisión de Justicia, y que acudió al homenaje.

El magistrado Vicente Magro con la medalla. / Información

Magro expresó a este diario su satisfacción por este homenaje. «Para mí es muy reconfortante que se reconozca el trabajo para todos los que actuamos con la firme voluntad de seguir avanzando en la lucha contra la violencia machista. Hasta entonces no había cifras específicas sobre esta lacra. No había estadísticas oficiales ni de mujeres asesinadas, ni de lesiones», aseguró Magro, quien también destacó el trabajo de centenares de ciudadanos anónimos que desde su puesto de trabajo trata diariamente con víctimas de violencia machista. El magistrado señaló que el negacionismo se estaba extendiendo, lo que indicaba que la lucha contra la desigualdad era un partido de largo recorrido.

En el acto se proyectó un vídeo con el nombre de todas las mujeres asesinadas y uno de los momentos más emotivos fue el de la intervención de la hija de Ana Orantes, una mujer que fue asesinada tras haber acudido a un programa de televisión a quejarse de que su marido la maltrataba.

Discursos institucionales

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, clausuró el acto con un discurso en el que pidió evitar que la «mala praxis» judicial o la «falta de empatía» haga a las mujeres víctimas de violencia machista replantearse si deben o no denunciar las agresiones sufridas.

«Hay interrogatorios que no despejan dudas, las aumentan, que no mitigan el dolor, lo hacen más profundo. No permitamos que una mala praxis o la falta de empatía lleven a una sola mujer a preguntarse si merece la pena la denuncia», aseveró. Durante su intervención, el presidente ha exigido «luchar hasta el último aliento» contra la violencia de género y lograr la renovación del pacto de Estado.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, definió la ley como un «contrato social» que España está obligada a renovar. «Seguimos necesitando el pacto y el consenso, solo detrás del consenso han venido los grandes avances en la igualdad», resaltó.

Por su parte, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, bajo cuyo mandato se aprobó la norma, recordó que el feminismo «no pertenece a ninguna ideología», puesto que, en sus palabras, «es simplemente un estado avanzado de la civilización». «Hay que abrir una conversación intensa con los jóvenes, sobre todo con los hombres jóvenes», ha defendido Zapatero, quien ha pedido que el pacto de Estado contra la violencia de género incluya una parte dedicada al diálogo con las nuevas generaciones, especialmente en lo relativo a la difusión y el auge del machismo en redes sociales.