Con este artículo no te va a hacer falta ser un experto en chollos, ya que hemos salido en busca de auténticas oportunidades inmobiliarias y así lo avalamos con esta selección de pisos baratos en venta en Elda a los que no podrás resistirte. Aquí encontrarás viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios desde 27.000 euros, unas para reformar y otras listas para entrar a vivir, oportunidades que no debes dejar pasar si hace tiempo que estás buscando una vivienda low cost.

PISOS Y CASAS BARATOS EN VENTA EN ELDA Piso de 4 dormitorios por 54.000 euros Oportunidad en el Centro de Elda. Magnifica vivienda en primera planta con ascensor, recién reformada de cuatro dormitorios, salón comedor amplio, baño completo y alacena. Cuenta con suelos de tarima y de gres, ventanas doble acristalamiento de aluminio, paredes lisas y puertas de madera maciza. ¿Quieres hacerte con ella? TRENCADIS REAL ESTATE te facilita amplia información y más fotografías en piso barato en venta en Elda. Fantástico piso de 3 dormitorios en Elda El inmueble se ubica en la octava planta del edificio con ascensor y cuenta con maravillosas vistas, salón, cocina americana, 3 dormitorios con amplios ventanales y dos baños. Situado en una zona céntrica rodeado todos los servicios a escasos metros, supermercados, farmacias, estación de autobuses, colegio y centro médico todo a unos minutos de distancia. MARIATOMASA.COM es el profesional que gestiona este piso en venta en Elda. Piso de 3 dormitorios en Elda por 97.000 euros El piso se encuentra en la zona del Ayuntamiento y dispone de 2 habitaciones dobles y una habitación sencilla, 2 baños, salón comedor y cocina. Cuenta con aire acondicionado, armarios empotrados, balcón, galería y muebles. ¿Quién te puede concertar una vista a esta vivienda? INMOBILIARIA SAN JOSÉ VILLAS & HOUSES desde este enlace de piso barato en venta en Elda. Piso de 3 dormitorios en Elda por 35.000 euros La vivienda está recién pintada, a falta solo de dar de alta la luz y el agua, pero con las condiciones adecuadas para poder entrar a vivir lo antes posible. Tiene tres dormitorios, un baño, un armario empotrado, un salón-comedor, una cocina y una terraza. VENDOTUCASA.ES MONOVAR te facilita toda la información necesaria para hacerte con este piso barato en venta en Elda. Venta de piso amueblado en Elda por 89.600 euros Si lo que buscas es algo para entrar a vivir, este es tu piso ya que se entrega totalmente amueblado. Noventa metros distribuidos en salón comedor, cocina, 2 habitaciones, dos baños y balcón. VENDOTUCASA.ES MONOVAR te facilita toda la información sobre este piso barato en venta en Elda. Piso en Elda en venta de 3 dormitorios por 27.000 euros Piso de 67 m² distribuidos en salón-comedor, tres dormitorios, cocina independiente, cuarto de baño, terraza y vestíbulo. Cuenta con suelos de gres, ventanas de aluminio. Precisa reforma integral para entrar a vivir pero ofrece muchas posibilidades. Comenzar en breve la reforma está en manos de VIVANTIAL que es el profesional que te ofrece toda la información sobre este piso barato en vente en Elda. Piso en Elda de dos dormitorios por 58.800 euros La vivienda está distribuida en dos dormitorios, un baño, salón-comedor y cocina. El inmueble se encuentra en una zona tranquila, rodeado por viviendas residenciales de similares características. El profesional que gestiona este piso en venta barato en Elda es OPORTUNIDADES DE BANCOS SAX y estará encantado de atenderte.