La casa azul de Xàbia, a la venta: diseñada por un prestigioso arquitecto y cuesta menos de un millón de euros

Si no conoces Xàbia, no sabes lo que te pierdes. Este municipio de la Marina Alta es uno de los destinos más atractivos de la Costa Blanca porque combina la belleza de la zona con una calidad de vida envidiable. Y cómo no hablar del clima, donde en verano tienes sol y calor y en invierno las temperaturas son suaves. Esto hace que sea un lugar perfecto para disfrutar de la vida al aire libre, ya sea en la playa, en la montaña o en una terraza con vistas al mar.

La costa de Xàbia es famosa por sus espectaculares playas y calas y algunas de las más destacadas son la del Arenal, la cala Granadella o la cala Portitxol, perfectas para nadar, practicar snorkel o simplemente relajarse al sol.

Además del mar, Xàbia cuenta con paisajes naturales impresionantes, como el Parque Natural del Montgó. Este macizo montañoso ofrece rutas de senderismo con vistas espectaculares. También destaca la Reserva Marina del Cap de Sant Antoni, ideal para los amantes del buceo.

Xàbia es una ciudad con un ritmo de vida relajado y un entorno seguro, lo que la hace ideal para familias, jubilados y personas que buscan escapar del estrés de las grandes ciudades.

Aunque Xàbia conserva su esencia tradicional, ofrece todos los servicios necesarios para una vida cómoda: supermercados, centros de salud, colegios, restaurantes y una amplia oferta de ocio. Además, se encuentra a menos de una hora en coche de ciudades como Alicante y Valencia, con aeropuertos internacionales y conexiones de tren.

Xàbia es hogar de una comunidad diversa, con residentes de diferentes nacionalidades. Esto se refleja en su gastronomía, eventos culturales y festividades, que combinan la tradición local con influencias internacionales.

Chalet de diseño exclusivo en Xàbia

Si estás buscando una vivienda en Xàbia, el portal inmobiliario Tucasa.com tiene a la venta una propiedad interesante. Se trata de un chalet independiente diseñado por el prestigioso arquitecto Manuel Jorge, con menos de 15 años de antigüedad. Ubicado en una parcela soleada con excelentes vistas, esta casa ofrece muy buenas calidades y un diseño moderno y funcional.

La vivienda cuenta con 350 metros cuadrados distribuidos en 6 dormitorios y 4 baños, lo que la hace ideal para familias grandes o quienes buscan espacio y confort. Además, dispone de un jardín privado, garaje y zona de parking, lo que aporta comodidad y privacidad.

Su ubicación es inmejorable: a solo 5 minutos del centro histórico y a 1,5 km de las playas de Xàbia. Esto permite disfrutar tanto del encanto del casco antiguo como de la belleza del Mediterráneo sin necesidad de recorrer grandes distancias.

Si sueñas con vivir en un lugar que combine lujo, naturaleza y tranquilidad, esta casa en Xàbia puede ser la oportunidad perfecta para ti.

El chalet está ubicado en una parcela de 1.173 metros cuadrados aunque la superficie del inmueble es de 350 metros cuadrados. El precio es de 918.000 euros.