Ojo con la letra pequeña del alquiler con derecho a compra: esto es lo que debes saber

El acceso a la vivienda es uno de los mayores retos en España, especialmente para los jóvenes y aquellas personas con dificultades para ahorrar el dinero necesario para la compra de una casa. Ante esta realidad, el alquiler con derecho a compra se presenta como una alternativa interesante para quienes desean adquirir una vivienda sin necesidad de realizar una gran inversión inicial. Esta modalidad permite residir en una vivienda en régimen de alquiler con la opción de comprarla en el futuro, descontando parte o la totalidad de las mensualidades pagadas.

Sin embargo, aunque a simple vista parezca una opción atractiva, este tipo de contrato tiene una serie de gastos, impuestos y condiciones que conviene conocer antes de firmarlo. Como en cualquier transacción inmobiliaria, la "letra pequeña" es clave para evitar sorpresas en el futuro.

¿Cómo funciona el alquiler con derecho a compra?

El alquiler con opción a compra combina dos acuerdos en un solo contrato: el arrendamiento y la compraventa. Durante el tiempo estipulado en el contrato, el inquilino paga un alquiler mensual, como en cualquier otro contrato de arrendamiento. La diferencia es que, al llegar el momento acordado, el inquilino tiene la opción de comprar la vivienda por el precio fijado previamente, descontando del precio total una parte o la totalidad del dinero pagado en concepto de alquiler.

Bloques de viviendas. / Francis Villegas

Este modelo es especialmente útil para aquellas personas que aún no tienen suficiente ahorro para dar la entrada de una hipoteca, pero que desean asegurarse una vivienda en el futuro. No obstante, es importante conocer los gastos e impuestos que conlleva, ya que no todo el dinero desembolsado en el alquiler se recupera al comprar la vivienda.

Gastos iniciales en el alquiler con opción a compra

Antes de entrar a vivir en la vivienda, el inquilino debe asumir algunos gastos iniciales, similares a los de un alquiler tradicional, pero con ciertos añadidos:

Prima o señal : En muchos casos, el inquilino debe pagar una cantidad inicial que garantiza su derecho a comprar la vivienda en el futuro. Este importe suele estar entre el 5% y el 10% del precio de venta y, en general, se descuenta del precio final si se ejerce la compra.

: En muchos casos, el inquilino debe pagar una cantidad inicial que garantiza su derecho a comprar la vivienda en el futuro. Este importe suele estar entre el y, en general, se descuenta del precio final si se ejerce la compra. Fianza : Como en cualquier contrato de alquiler, el inquilino deberá depositar una fianza, que se devolverá al finalizar el contrato si la vivienda se encuentra en buen estado.

: Como en cualquier contrato de alquiler, el inquilino deberá depositar una fianza, que se devolverá al finalizar el contrato si la vivienda se encuentra en buen estado. Garantías adicionales: Algunos propietarios pueden exigir un aval bancario o depósitos adicionales como garantía del pago del alquiler.

Gastos durante el alquiler

El inquilino deberá hacer frente a los mismos gastos que en un alquiler convencional, además de los compromisos adicionales del contrato:

Mensualidad del alquiler : Se paga la cantidad acordada en el contrato, parte de la cual puede descontarse del precio de la vivienda.

: Se paga la cantidad acordada en el contrato, parte de la cual puede descontarse del precio de la vivienda. Mantenimiento y reparaciones : Dependiendo de lo pactado, algunos gastos de mantenimiento podrían ser responsabilidad del inquilino.

: Dependiendo de lo pactado, algunos gastos de mantenimiento podrían ser responsabilidad del inquilino. Suministros : Como en cualquier alquiler, los gastos de luz, agua, gas e internet corren a cargo del inquilino.

: Como en cualquier alquiler, los gastos de luz, agua, gas e internet corren a cargo del inquilino. Impuestos: Si el arrendador es un particular, el inquilino debe pagar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), que oscila entre el 0,5% y el 10% según la comunidad autónoma. Si el propietario es una empresa, el alquiler estará sujeto a un 10% de IVA.

Gastos al ejercer la opción de compra

Si el inquilino decide finalmente comprar la vivienda, deberá abonar una serie de costes adicionales, además del precio acordado:

Precio de la vivienda : Se paga el importe fijado en el contrato, descontando las cantidades acordadas de las mensualidades del alquiler.

: Se paga el importe fijado en el contrato, descontando las cantidades acordadas de las mensualidades del alquiler. Gastos de notaría : La firma de la escritura de compraventa tiene un coste que oscila entre el 0,2% y el 0,5% del valor escriturado .

: La firma de la escritura de compraventa tiene un coste que oscila entre el . Registro de la Propiedad : La inscripción de la vivienda a nombre del nuevo propietario supone otro gasto, que suele ser entre el 0,1% y el 0,25% del precio de la vivienda .

: La inscripción de la vivienda a nombre del nuevo propietario supone otro gasto, que suele ser entre el . Gestoría: Si se contrata a un gestor para realizar los trámites, hay que contar con un gasto adicional de aproximadamente 300 euros.

Impuestos al comprar la vivienda

La compra de una vivienda a través de un alquiler con opción a compra también implica el pago de impuestos, que pueden variar según la comunidad autónoma: