Comprar una casa ya alquilada: estas son las más baratas para invertir en Alicante

¿Quieres comprar una casa que está alquilada? ¿Será una inversión inteligente? Comprar una vivienda ya alquilada puede ser una oportunidad de inversión inmobiliaria, pero también implica una serie de retos legales y financieros que debes tener en cuenta antes de embarcarte en este negocio.

Entre las ventajas de comprar una casa ya alquilada nos encontramos con que podemos tener ingresos desde el primer mes que seas propietario y además reduces los gastos de inversión inicial. Si la vivienda ya tiene un arrendador ya sabes que tiene una rentabilidad real por lo que el riesgo de inversión, en principio es menor.

Pero también debes tener en cuenta algunos aspectos no tan positivos, como que no podrás disponer de la vivienda hasta que finalice el contrato de arrendamiento. Según explica el asesor financiero Javier Llinares en su página web, el nuevo propietario no puede modificar las condiciones del contrato, desde la fecha de finalización del mismo hasta la forma y fecha de pago y el importe del alquiler, entre otros.

Del mismo modo, debes saber que el inquilino tiene derecho de tanteo, es decir, la ley obliga al propietario a comunicar la intención de venta de la vivienda y el inquilino tiene derecho de adquisición preferente. En este sentido, Llinares explica que “le bastará con igual tu oferta para quedarse con ella”.

Qué revisar antes de comprar una casa ya alquilada

El asesor financiero también nos ofrece una serie de recomendaciones antes de adquirir la vivienda. Son las siguientes:

Asegúrate de a quién le alquilas la casa Ten claras las condiciones del contrato de alquiler Revisa el inventario del piso Calcula la rentabilidad del alquiler Asegúrate de que la vivienda está libre de cargas Cuidado con las promesas de que el inquilino abandonará la casa Revisa el estado de la vivienda y de la comunidad

Comprar una casa ya alquilada en Alicante

En el portal inmobiliario Idealista tienes la opción de ver las casas a la venta que ya están alquiladas. En este sentido, te recomendamos que leas bien la descripción de las viviendas porque algunas indican que están okupadas.

Así, hemos filtrado también por las casas más baratas que se pueden comprar en la provincia de Alicante que ya están alquiladas. La primera de ellas es una vivienda adosada en Cocentaina. El anuncio indica que la vivienda tiene 102 metros cuadrados y tres habitaciones y en ella “todo funciona”, aunque necesita reparaciones. El precio de venta del inmueble es de 30.000 euros.

Otra vivienda ya alquilada a la venta en Idealista a un precio muy competitivo es un piso en el barrio Juan XXIII de Alicante. Tiene 73 metros cuadrados útiles y tres habitaciones. La vivienda es del año 1974, está ubicada en una tercera planta y no tiene ascensor. El precio es de 45.000 euros.

En Elda hay un piso a la venta al que al inquilino le resta un año de contrato y que paga 400 euros al mes. “Es un buen inquilino, siempre paga a tiempo”, señala el anuncio y añade que “en un año comprará su propio piso”. La vivienda es un bajo exterior, tiene 65 metros cuadrados y tres habitaciones. Su precio de venta también es de 45.000 euros.

Por último y por un precio muy similar (46.000 euros) se vende un piso en Alcoy cerca de la Universidad y a cinco minutos de la plaza de España. Tiene una superficie de 63 metros cuadrados, dos habitaciones y un baño. El piso está reformado y su inquilino tiene contrato hasta diciembre de este año. Por último, el anuncio indica que se puede visitar.