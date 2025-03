¿Has comprado una casa este año? Esto es lo que debes declarar en la Renta

Comprar una vivienda es un paso importante, pero también conlleva obligaciones fiscales que muchos desconocen. Ya sea una residencia habitual, una segunda vivienda o una operación de compraventa, es fundamental saber cómo afecta al IRPF. No todo se traduce en pagar más impuestos, pero lo que no se declara correctamente puede traer problemas… o hacerte perder dinero. Aquí te explicamos lo esencial para que no te pille por sorpresa.

Declaración obligatoria en la compra de vivienda habitual

La adquisición de una vivienda habitual debe reflejarse en la declaración de la renta, aunque no implique el pago de impuestos por sí sola. Lo que Hacienda exige es que se incluyan los datos del inmueble, como la dirección completa y la referencia catastral. A efectos fiscales, no hay penalización ni deducción general a nivel estatal, salvo para quienes compraron antes del 1 de enero de 2013.

En ese caso, aún pueden aplicar una deducción del 15% sobre lo invertido, hasta un máximo anual de 9.040 euros.

Al margen de la normativa nacional, algunas comunidades autónomas ofrecen deducciones propias por compra de vivienda, sobre todo para jóvenes, familias numerosas o personas con discapacidad. Por eso, es importante consultar la normativa regional aplicable según el lugar de residencia.

Tratamiento fiscal de las segundas residencias

Cuando se adquiere una segunda vivienda, Hacienda aplica un criterio distinto. A pesar de no estar alquilada, esta genera una imputación de renta inmobiliaria que se suma al IRPF del contribuyente. El importe que se declara corresponde al 2% del valor catastral del inmueble, o al 1,1% si dicho valor fue revisado en los últimos diez años. Este cálculo aparece de forma automática en el programa Renta WEB, y debe incluirse obligatoriamente.

Lucía Feijoo Viera

En caso de que el inmueble se alquile, los ingresos obtenidos se consideran rendimiento del capital inmobiliario. Sobre ellos se pueden aplicar diferentes reducciones, especialmente en situaciones concretas como alquileres a jóvenes o en zonas tensionadas, así como si la vivienda ha sido rehabilitada recientemente. En general, las reducciones oscilan entre el 50% y el 90% de los ingresos netos.

Consecuencias fiscales de vender una vivienda

Vender una vivienda puede generar una ganancia patrimonial que debe declararse en el IRPF. El importe tributable se calcula restando al precio de venta todos los gastos asociados (como notaría, cancelación de hipoteca, comisiones) y comparándolo con el precio de adquisición, también ajustado. Si el resultado es positivo, se tributa como renta del ahorro, con tipos que van del 19% al 30%, dependiendo del tramo.

No obstante, existen casos en los que esa ganancia puede quedar exenta. Si se reinvierte el beneficio obtenido en la compra de otra vivienda habitual dentro de un plazo de dos años, se puede evitar el pago del impuesto. También están exentas las ventas de vivienda habitual por parte de mayores de 65 años o personas en situación de dependencia severa o gran dependencia.

Obligación de declarar aunque no se pague

Incluso cuando no hay ganancia, o cuando se aplica alguna exención, la operación debe constar en la declaración. Los datos deben introducirse en el apartado correspondiente a ganancias y pérdidas patrimoniales. El sistema pedirá información como la fecha de compra y venta, la referencia catastral, y los gastos asociados a ambas operaciones.

También puede indicarse si se tiene intención de reinvertir en otra vivienda habitual o si se desea destinar el importe a la contratación de una renta vitalicia, lo que puede cambiar el tratamiento fiscal final.

El momento del rescate es clave para el plan fiscal

En operaciones de compraventa de inmuebles, especialmente si hay intención de reinversión o de usar el capital para ahorro a largo plazo, conviene planificar bien el momento del rescate. A partir de 2025, se puede recuperar la parte del dinero aportada a planes de pensiones con más de diez años de antigüedad, junto a sus rendimientos.

Sin embargo, una decisión precipitada puede implicar una mayor carga fiscal, por lo que es fundamental analizar cada caso antes de rescatar los fondos.