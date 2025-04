Ni un chalet ni un apartamento, estas son las casas de Amazon que puedes instalar en Alicante y que cuestan menos de 10.000 euros

Las casas prefabricadas son cada vez más populares en nuestro país por su precio competitivo, rapidez de construcción y diseño moderno que las convierten en una opción cada vez más atractiva tanto para jóvenes que buscan su primera vivienda como para personas que desean una segunda residencia cerca del mar o en zonas rurales.

Una casa prefabricada es una vivienda construida parcialmente o en su totalidad fuera del terreno donde se va a ubicar y luego se transporta hasta el lugar definitivo para su montaje final. Pueden estar hechas de madera, hormigón, acero u otros materiales, y su diseño es tan versátil como el de una casa tradicional.

Una de las principales ventajas de comprar una casa prefabricada es su rapidez de construcción. Una vivienda de estas características puede estar lista en pocos meses, nada que ver con los plazos que se manejan con una vivienda tradicional.

Del mismo modo, las casas prefabricadas tienen un precio más bajo al fabricarse en serie y requerir menos mano de obra. Igualmente, la eficiencia energética es un punto a su favor, ya que muchas de estas viviendas están diseñadas para ser energéticamente eficientes, con mejor aislamiento y posibilidad de incluir paneles solares u otros sistemas sostenibles.

Por último, las casas prefabricadas pueden también ser personalizables.

¿Se puede instalar una casa prefabricada en Alicante?

Sí, es totalmente posible instalar una casa prefabricada en la Comunidad Valenciana, y por tanto, en Alicante pero hay que tener en cuenta ciertos aspectos legales y técnicos para que la instalación se realice con todas las garantías.

¿Se necesita licencia municipal para instalar una casa prefabricada en Alicante?

La respuesta es sí. Aunque muchas personas piensan que al ser "prefabricadas" estas casas no necesitan los mismos permisos, la realidad es que sí. Según la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana en su artículo 213 establece que están sujetos a licencia urbanística la ubicación de casas prefabricadas e instalaciones similares, ya sean provisionales o permanentes.

Igualmente, en la página web de la Agencia Valenciana de Protección del Territorio se indica de forma concreta que las viviendas prefabricadas, las caravanas, los ‘mobilehome’ y las construcciones desmontables necesitan una licencia urbanística municipal. “El hecho que no sean obra fija no las exonera de la obligación de tener una licencia”, recoge la web de la Generalitat.

En este sentido también recoge que el uso residencial está sometido a este tipo de licencia según la legislación urbanística valenciana. Así pues, las caravanas y las casas prefabricadas, sean móviles o no, “para un uso residencial permanente o temporal (por ejemplo) de fin de semana) están sujetas a licencia urbanística municipal, al tratarse de un uso considerado no ordinario sino extraordinario en suelo no urbanizable, y su efectiva implantación ha de ser autorizada expresamente por el Ayuntamiento”.

Casas prefabricadas en Amazon

Amazon, el gigante de las ventas por internet, también vende casas prefabricadas. Desde 7.000 euros puedes tener una casa prefabricada que hasta puede tener cocina y baño. Dependiendo del tamaño y de los materiales en los que esté fabricada el precio puede variar ya que las más lujosas pueden llegar a costar más de 36.000 euros y tener hasta dos plantas de altura.