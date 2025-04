Si has recibido el bono alquiler joven, esto es lo que tienes que hacer en la declaración de la renta

¿Has cobrado el bono de alquiler joven? Pues atención: debes incluirlo en la declaración de la renta. Aunque se trata de una ayuda para el alquiler muy necesaria para muchos jóvenes, también tiene implicaciones fiscales que no puedes pasar por alto.

La Agencia Tributaria ha dejado claro que esta subvención pública no está exenta de tributación. Por tanto, si has recibido más de 1.000 euros al año a través del bono alquiler joven, estás obligado a declararlo como ganancia patrimonial.

¿Por qué hay que declarar el bono alquiler joven?

El bono de alquiler joven consiste en una ayuda directa de hasta 250 euros mensuales (es decir, 3.000 euros al año) para jóvenes entre 18 y 35 años que alquilen una vivienda. Precisamente por superar los 1.000 euros anuales, entra de lleno en la obligación de incluir el bono alquiler joven en la declaración de la renta.

Este tipo de ayuda se considera una ganancia patrimonial que no deriva de la venta de ningún bien, por lo que afecta a la base imponible general del IRPF.

Vista de la declaración de la renta en una tablet. / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

¿Cómo y dónde se declara?

Según el manual de la Agencia Tributaria, debes declarar el bono alquiler joven en la casilla 0303, dentro del apartado “Ganancias y pérdidas patrimoniales que no derivan de la transmisión de elementos patrimoniales”.

En la mayoría de casos, la información aparecerá ya incorporada en tus datos fiscales. Aun así, es tu responsabilidad verificar que el importe del bono alquiler joven está correctamente incluido en el borrador de tu declaración.

¿Cuándo se declara el bono alquiler joven?

Muy importante: esta ayuda se declara en el año en el que se cobra, no en el año al que corresponde. Por ejemplo, si la mensualidad de diciembre de 2024 se te ingresó en enero de 2025, debes declararla en la renta de 2025, no en la de 2024. Así lo establece el artículo 14.2 c) de la Ley del IRPF.

¿Qué pasa si no lo declaras?

No incluir el bono alquiler joven en la declaración de la renta puede traerte más de un disgusto:

Hacienda puede revisar tus datos y exigirte una declaración complementaria .

y exigirte una . Se aplicarían recargos del 5 % al 20 % sobre la cantidad no declarada.

del 5 % al 20 % sobre la cantidad no declarada. Si detectan ocultación, podrían imponer una sanción económica adicional .

. Podrías perder el acceso a otras ayudas o deducciones futuras.

Campaña de Renta 2024 comienza con la presentación de declaraciones por Internet / Europa Press

El bono alquiler joven es una ayuda, pero también una obligación

El bono alquiler joven es una medida clave para facilitar el acceso a la vivienda, pero también genera compromisos fiscales. Si lo has cobrado, asegúrate de declararlo correctamente para evitar errores, sustos o sanciones.