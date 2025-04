¿Se puede pagar un piso en efectivo en España? Requisitos y límites legales

Comprar una vivienda es sinónimo de pedir una hipoteca para la gran mayoría de personas. Sin embargo, también es posible pagarla en efectivo si tienes el dinero disponible. Eso sí, aunque es una posibilidad real, está sujeta a una serie de condiciones legales que tanto compradores como vendedores deben cumplir.

Según explica la notaría María Cristina Clemente Buendía en su canal de TikTok, cuando tanto el comprador como el vendedor son personas físicas —ya sean residentes o no residentes en España, nacionales o extranjeros—, se puede realizar el pago en efectivo hasta un máximo de 99.999,99 euros. Este límite está permitido por la legislación actual y no requiere presentar documentación adicional ante el notario para el otorgamiento de la escritura de compraventa.

TRANSCRIPCIÓN: ¿Vas a comprar un piso 🏠 y quieres pagarlo en efectivo metálico 💶? ¿Podrás hacerlo? 🤔 QUÉDATE HASTA EL FINAL ⏳ y te digo cómo obtener el modelo tributario que necesitas. . Si comprador y vendedor sois personas físicas 👥, los dos, da igual que seáis nacionales 🇪🇸, extranjeros 🌍, residentes o no residentes. SI PODRÁ entregarse en efectivo metálico hasta 99.999€ con 0,99€, sin que el notario ✍️ os pueda exigir ninguna otra documentación adicional. . Si el importe es igual o superior a 100.000€, el notario exigirá para el otorgamiento de la escritura el MODELO TRIBUTARIO S-1 📄. . ⚠️ Muy importante para los NO RESIDENTES ⚠️: porque una cosa es el movimiento interior de dinero dentro de España 🇪🇸 y otra es cómo entró ese dinero en efectivo metálico 💰 en España. Es muy importante recordar que cada movimiento de entrada y salida de España de dinero efectivo por importe superior a 10.000€ 💵 EXIGE CUMPLIMENTAR ESE MODELO TRIBUTARIO: S1 📑. . Y si una de las partes comprador o vendedor es empresario o profesional 💼, NO PUEDE SUPERAR la entrega de efectivo metálico, los 1.000€ 🚫💵. . ✅ Una excepción para los no residentes ✅. Si actúan en condición de persona física y siempre que acrediten no tener residencia en España, podrán entregar en efectivo a un empresario profesional hasta 10.000€ 💰.

En estos casos, el notario no podrá exigir ningún documento tributario extra si el importe total pagado no alcanza los 100.000 euros. No obstante, es fundamental que las partes puedan justificar el origen lícito de los fondos si en algún momento lo requiere la Agencia Tributaria.

Cuando se superan los 100.000 euros

Si el importe total del pago en efectivo es igual o superior a 100.000 euros, la operación se complica. El notario exigirá la presentación del modelo tributario S-1 para poder formalizar la compraventa. Este documento, regulado por la Agencia Tributaria, permite declarar movimientos de dinero en efectivo por valores elevados dentro del territorio nacional.

El modelo S-1 debe presentarse antes de la firma de la escritura y es obligatorio independientemente de la nacionalidad o residencia del comprador o vendedor. Es una medida que busca evitar el blanqueo de capitales.

Diferencias para los no residentes

La situación cambia ligeramente para los compradores no residentes en España. Aunque pueden participar en operaciones de compraventa, deben tener especial cuidado con los límites del efectivo al ingresar dinero al país. Cualquier movimiento de entrada o salida de efectivo superior a 10.000 euros desde o hacia España debe ser declarado mediante el modelo S-1, incluso si el dinero no se va a usar inmediatamente en una compraventa.

Es decir, una cosa es mover dinero dentro del país, y otra es introducir efectivo desde el extranjero. Las autoridades fiscales están muy atentas a estos movimientos para prevenir operaciones fraudulentas y asegurar el cumplimiento de las normativas internacionales sobre capitales.

Límites cuando una de las partes es empresario o profesional

Si una de las partes en la operación —ya sea comprador o vendedor— actúa en condición de empresario o profesional, la ley impone un límite mucho más estricto. En estos casos, el pago en efectivo no puede superar los 1.000 euros. Este tope se aplica para reforzar la transparencia en las transacciones empresariales y combatir la economía sumergida.

Por tanto, si estás comprando un inmueble a una empresa promotora, agencia inmobiliaria o profesional del sector, debes saber que no podrás abonar más de 1.000 euros en metálico. El resto del pago deberá realizarse mediante transferencia bancaria u otro medio electrónico.

Excepción para no residentes que compran a profesionales

Existe una excepción puntual que beneficia a los no residentes. Si el comprador actúa como persona física y puede acreditar que no tiene residencia fiscal en España, se le permite pagar en efectivo hasta un máximo de 10.000 euros a un empresario o profesional. Esta excepción está prevista para facilitar operaciones puntuales en las que el comprador no dispone de una cuenta bancaria española.

No obstante, como ocurre en todas las situaciones, es fundamental que el origen del dinero esté debidamente justificado y que no existan indicios de operaciones irregulares.

Independientemente del importe y del tipo de operación, tanto el comprador como el vendedor deben poder demostrar la procedencia legal del dinero. En operaciones de compraventa de inmuebles, las autoridades fiscales pueden solicitar documentación que acredite cómo se ha obtenido el efectivo utilizado.