La vía legal para obtener una vivienda gratuita en España que casi nadie conoce

¿Sabías que existe una forma legal de conseguir una casa gratis en España sin necesidad de hipoteca, herencia ni compra? Se llama usucapión y, aunque no es muy conocida, está regulada por el Código Civil español. Este mecanismo legal permite convertirte en dueño de una vivienda gratuita simplemente por haberla usado durante muchos años de forma continuada, pacífica y como si fueras su propietario.

Sí, has leído bien. Si vives en una casa durante décadas, pagas los impuestos correspondientes y te comportas como un propietario, la ley puede darte la razón y declararte dueño legítimo. Todo ello bajo una figura que ha ganado visibilidad en redes sociales, pero que lleva décadas aplicándose en los juzgados.

¿Qué es la usucapión?

La usucapión o prescripción adquisitiva es un proceso legal por el cual una persona puede adquirir la propiedad de una vivienda o terreno tras haberlo poseído de forma pública, ininterrumpida, pacífica y como si fuera suyo durante un periodo de tiempo determinado.

Existen dos tipos:

Usucapión ordinaria : requiere buena fe y un “justo título” (por ejemplo, un contrato de compraventa o herencia mal formalizado). El plazo es de 10 años si el dueño vive en España y 20 años si vive en el extranjero .

: requiere buena fe y un “justo título” (por ejemplo, un contrato de compraventa o herencia mal formalizado). El plazo es de y . Usucapión extraordinaria: no necesita ni buena fe ni documento alguno, solo haber vivido en el inmueble durante 30 años seguidos sin que nadie te haya reclamado nada.

Particularidades en Cataluña

El Código Civil de Cataluña simplifica aún más el proceso: basta con 20 años de posesión continuada para que una persona pueda reclamar legalmente una vivienda gratis.

Gonzalo Bernardos: “El que quiera comprar una vivienda que se dé prisa” / Eva Abril

No es lo mismo okupación que usucapión

La usucapión no legaliza ocupaciones ilegales. No se aplica si has accedido por la fuerza, roto puertas o vivido ocultándote. Solo es válida cuando hay buena fe (en la modalidad ordinaria) o posesión continua y pacífica durante décadas (en la extraordinaria).

¿Cómo se reclama una vivienda por usucapión?

Reúne pruebas de que has vivido allí durante el tiempo que exige la ley: facturas, IBI, testigos, suministros… Consulta a un abogado civil con experiencia en usucapión. Presenta una demanda judicial para que un juez declare que eres el nuevo propietario. Inscribe la propiedad a tu nombre en el Registro de la Propiedad una vez tengas la sentencia.

¿Conoces una casa abandonada?

España está llena de casas rurales, fincas y viviendas urbanas olvidadas por sus propietarios. En muchos casos, los herederos no reclaman la propiedad o simplemente la abandonan. Si tú —o alguien de tu familia— lleva años residiendo en una de estas propiedades, podría estar más cerca de tener una casa gratis de lo que imaginas.

La usucapión no es un atajo ni un truco. Es una herramienta jurídica válida, con respaldo legal, que permite que quien cuida y mantiene una vivienda durante décadas, sin que nadie lo impida, pueda acabar siendo su dueño.