Laura Blanco, periodista, sobre la compra de vivienda: "Los salarios no son suficientes"

La situación del mercado inmobiliario en España se ha convertido en un gran problema para muchos. Los precios de compra y alquiler de viviendascontinúan en alza, haciendo cada vez más difícil el acceso a una casa para amplios sectores de la población. En este contexto, la periodista económica Laura Blanco ha abordado este tema en el programa La Roca, emitido por La Sexta.

Blanco afirma con claridad que "heredar se ha convertido en un pasaporte para acceder a la vivienda", señalando que, ante unos salarios que no han crecido al mismo ritmo que los precios de la vivienda, las herencias se están convirtiendo en la única solución para muchas personas que desean comprar una casa. “Los salarios no son suficientes, y la vivienda ha subido tanto que no dan para adquirir una vivienda”, declaró, destacando el grave desajuste entre ingresos y costes inmobiliarios.

Herencias como vía de acceso a la propiedad

Según la periodista, el mercado de la vivienda se ha desvinculado por completo de la realidad laboral de la mayoría de los ciudadanos. En muchos casos, jóvenes y adultos con empleos estables no pueden plantearse la compra de una casa sin ayuda externa. Esa ayuda, en muchos casos, llega a través de una herencia o una donación anticipada por parte de los padres o abuelos. “Se trata, cada vez más, de un sistema en el que no importa cuánto trabajes o cuánto ganes, sino de dónde vienes o qué patrimonio heredas”, señaló Blanco.

Imagen de archivo de carteles de viviendas en venta. / David Arquimbau Sintes / EFE

Esta situación ha generado una nueva dinámica social que, según los expertos, consolida desigualdades estructurales. Quienes tienen la suerte de pertenecer a familias con patrimonio inmobiliario pueden acceder más fácilmente a una vivienda. Por el contrario, quienes no tienen posibilidad de recibir una herencia deben recurrir al mercado hipotecario, o incluso renunciar a la compra y continuar en el mercado de alquiler, cada vez más tensionado.

La 'herenciacracia': vivir de lo heredado, no del trabajo

Uno de los conceptos más llamativos introducidos por Laura Blanco en su intervención fue el de la “herenciacracia”, un término que describe cómo el peso de la herencia ha pasado a ser más determinante que el esfuerzo laboral a la hora de construir una vida económica estable. “El problema está en las cantidades muy elevadas, porque acaba generando la herenciacracia, es decir, que la gente vive de la herencia y no del trabajo”, advirtió Blanco.

La periodista subrayó que esta situación es altamente preocupante desde el punto de vista de la igualdad de oportunidades. “Aumenta la desigualdad, porque la brecha está muy descompensada entre quienes trabajan y quienes heredan”, afirmó.