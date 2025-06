¿Estamos viviendo una burbuja en el alquiler? Esta es la reflexión del inversor inmobiliario Sergio Gutiérrez

Alquilar en España se ha convertido en una carrera de fondo. Habitaciones a precio de piso, alquileres que suben cada año, y cada vez más personas obligadas a compartir vivienda por necesidad, no por elección. Entonces, ¿hay una burbuja en el mercado del alquiler?

La respuesta, para algunos expertos, no está en los precios del alquiler tradicional, en la inversión en el alquiler de habitaciones.

Según ha explicado el inversor inmobiliario @sergioexcellencecircle, miles de emprendedores están comprando pisos antiguos o mal conservados con el único objetivo de alquilarlos por habitaciones. En muchos casos, consiguen rentabilidades altísimas, gracias a unos precios que hace pocos años habrían parecido imposibles. Pero esto, advierte, tiene truco.

“La demanda que sostiene el valor de estos inmuebles son los propios inversores”, señala. Es decir, el sistema se retroalimenta, y si por cualquier motivo se rompe —ya sea por un cambio legislativo, una caída de la demanda o un aumento de la oferta—, el valor de esas propiedades podría desplomarse.

Este modelo, que funciona como una especie de burbuja especulativa, contrasta con el alquiler residencial tradicional, donde sí hay una demanda sólida y sostenida, pero cada vez menos oferta. Esto está provocando situaciones absurdas, como pagar más por una habitación hoy que por un piso entero hace tan solo unos años.

“Cobrar 1.200 euros por una habitación no tiene sentido”, afirma Sergio Gutiérrez. Y lo cierto es que muchos inquilinos están viviendo esto. Los precios del alquiler no paran de subir, pero la calidad de la vivienda no mejora. Y detrás de todo, un modelo de inversión que prima la rentabilidad a corto plazo por encima de las condiciones de vida según explica el inversor.