Los trucos que te pueden evitar perder miles de euros en la compraventa de tu casa

Vender o comprar una casa no es tan simple como enseñar o ver el piso, realizar una oferta, firmar y cobrar o pagar. Tras una vivienda se puedne esconder pequeñas cargas económicas o situaciones de propiedad aún no resueltas que te pueden costar, a la larga, más de un susto. El experto inmobiliario Sergio Gutiérrez, cofundador del Excelence Real Estate Circle, ha publicado una guía en la que resume en tres sencillos pasos qué hay que tiener en cuenta en la compraventa de una vivienda, sobre el tercer consejo, asegura que "no lo conoce nadie".

Pisos con "sorpresas"

El primer error es conceptual: “Crees que vendes un piso, pero también estás vendiendo tu participación en la comunidad de propietarios”, explica el experto. Esto significa que el comprador puede heredar, sin saberlo, deudas, derramas aprobadas y hasta problemas de convivencia con otros vecinos. No tener en cuenta y atar contractualmente estos pequeños detalles te puede costar más de una reclamación (lógica) por parte del comprador. Déjalo todo por escrito y, si eres el que ha adquirido una vivienda que ha venido con "sorpresas" no dudes en reclamar tu parte.

No es lo que ganas: es lo que te queda

El precio de venta puede resultar tan atractivo que el vendedor puede olvidar algo muy importante: no es lo que ganas, es lo que te queda. Tras la venta de una propiedad vas a tener que pagar los impuestos equivalentes, por lo que lo lógico es que calcules la rentabilidad a partir de haber pagado estos impuestos y no antes. Una operación de venta sin tener en cuenta el impacto fiscal puede aguarte la fiesta en cuanto te toque declarar a Hacienda.

El consejo del experto es claro: antes de poner en venta la vivienda, hay que consultar con un asesor fiscal para conocer las obligaciones tributarias derivadas de la operación y saber con exactitud cuánto dinero quedará limpio tras cerrar la venta.

¿Crees que puedes vender? ¡Pues va a ser que no!

Uno de los errores más comunes, según Gutiérrez, tienen que ver con desconocer que no se tienen poderes para, legalmente, vender una propiedad. En este sentido, el experto inmobiliario se ha encontrado de todo: "No sabes la de veces que me he encontrado con herencias sin registrar, usufructos sin devolver, indivisos que no se conocían, hipotecas anteriores que aún están inscritas... incluso embargos que ahora cuesta la vida quitarlos. Ve al Registro de la Propiedad, que te den una nota simple y la revisas".

Su recomendación es acudir al Registro de la Propiedad y pedir una nota simple actualizada. Este documento revela el estado legal real del inmueble y permite saber si hay cargas, titulares múltiples o problemas que puedan bloquear la operación.