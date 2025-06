Vivienda en España: Un experto explica por qué el mercado está “descontrolado”

El precio de la vivienda en España incrementa considerablemente. En el primer trimestre del año se disparó un 12,2% con relación al mismo periodo de 2024, registrando así su mayor alza interanual desde el primer trimestre de 2007, año récord de la burbuja inmobiliaria, cuando subió un 13,1%, según el Índice de Precios de Vivienda (IPV) del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Tras los máximos históricos registrados hay una regla básica de la economía: mucha demanda, poca oferta, afirma José Muñoz, inversor y especialista en el sector inmobiliario, quien desde sus redes sociales identifica un grupo de factores que inciden en esta realidad:

La gente vive sola y es una tendencia que va al alza Aumento de la población extranjera Inversión inmobiliaria Alquiler de viviendas

Al respecto, explica que en 1992 un 2% de las personas vivían solas y ahora es un 9,6%. A su vez, el número de hogares se ha incrementado en más de un millón desde 2016, debido al aumento de población extranjera, y según datos del INE en los últimos 10 años la inversión inmobiliaria es de un 26,2%. “La gente que tiene unos pequeños ahorros quiere protegerlos ante la subida sistemática”, apunta.

Sobre el factor relacionado con los alquileres precisa que la Ley de Vivienda está haciendo que no haya viviendas para alquilar, lo cual desemboca en que aquellas personas que no querían comprar se vean obligadas a hacerlo porque “no les queda de otra”.

Esto genera un “cóctel explosivo mortal” que aumenta la demanda en un momento en el que hay poca oferta.

Las razones detrás de la poca oferta

El experto comenta que existe poca oferta en el mercado de la vivienda por varias razones: falta de suelo, carga burocrática y escasez de mano de obra.

En el precio de la vivienda influye el aumento de los gastos laborales y de los materiales de construcción, además, el sector no termina de modernizarse y “la construcción es tremendamente artesanal”, dice.

“Todos estos factores hacen que construir no sea barato y hay zonas de España donde no se puede construir porque no es rentable”, sostiene José Muñoz.

También puntualiza que otra condicionante es la limitada oferta de reposición, es decir, “la vivienda que queda libre porque nos cambiamos de casa”.

El reto de alquilar: ¿cómo se comporta la oferta y la demanda?

Al igual que el precio de la vivienda, el precio del alquiler se incrementa debido a que hay mucha demanda y poca oferta. El aumento de la población y la dificultad de acceder a una vivienda en propiedad, así como la concentración de la demanda en las capitales de provincia son factores que condicionan la demanda. Mientras que la poca oferta responde, principalmente, a la Ley de Vivienda, leyes antidesahucios, negocios de viviendas turísticas y la falta de vivienda pública.