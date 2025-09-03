Oportunidad en Alicante: piso con dos dormitorios en ubicación privilegiada por solo 130.000 euros

La provincia de Alicante ofrece un abanico de posibilidades inmobiliarias que se adaptan a diferentes necesidades y estilos de vida. En esta ocasión, analizamos dos propiedades que, por su ubicación y características, se presentan como opciones interesantes tanto para quienes buscan una residencia permanente como para aquellos que desean disfrutar de unas vacaciones en la costa mediterránea.

Piso con dos dormitorios en San Blas, Alicante por 130.000 euros

Estancia de piso en Castillo de San Fernando, Alicante / Tucasa.com

Ubicada estratégicamente en el corazón del barrio de San Blas en Alicante, esta planta baja ofrece una oportunidad única para aquellos que valoran la comodidad y la accesibilidad. Señalada como una opción lista para entrar a vivir, esta propiedad está disponible a un precio de venta que es una opción asequible en una zona codiciada.

Con una distribución que aprovecha al máximo sus 61 m2, la vivienda cuenta con dos dormitorios, ideales para un pequeño núcleo familiar o para aquellos que disfrutan de recibir visitas. El baño completo añade practicidad, mientras que el amueblado existente aporta un toque de calidez a la vivienda. La orientación este de este piso permite disfrutar de una cantidad generosa de sol matutino, lo cual, sumado a sus amplias ventanas exteriores, garantiza un ambiente luminoso y acogedor.

La ubicación de esta propiedad es un punto a destacar, ya que ofrece fácil acceso a servicios de transporte público, como autobuses, así como a centros educativos, lo cual es perfecto para familias con niños. Todo esto en un entorno que combina la tranquilidad residencial con la proximidad al centro de la ciudad de Alicante, lo que asegura que todas las comodidades están a un paso.

Apartamento con vistas al mar en Calpe, Alicante por 175.000 euros

Piso en Calpe, Alicante / Tucasa.com

Subiendo por la costa, en la encantadora localidad de Calpe, se encuentra un apartamento que resalta por su excelente orientación sureste y su ubicación privilegiada cerca de la playa y del puerto deportivo. Este apartamento de un dormitorio es perfecto para quienes desean disfrutar de la vida junto al mar sin sacrificar el confort de un entorno renovado.

La propiedad está situada en el tercer piso de un edificio completamente renovado, donde el cuidado de sus áreas comunes es evidente. El apartamento ofrece un ambiente acogedor y lleno de luz, gracias a su orientación y grandes ventanas. Dispone de una amplia sala de estar-comedor, una cocina equipada, un baño completo y un dormitorio doble, todos diseñados para maximizar el confort y la funcionalidad del espacio.

La vivienda también ofrece agradables vistas abiertas, lo que hace de esta una opción ideal tanto como residencia habitual como para escapadas al litoral, en cualquier época del año. La presencia de servicios como conserje y un servicio de porterías refuerzan la comodidad de vivir en la urbanización Atlántico Edificio.

Ambas opciones representan inversiones atractivas en el mercado inmobiliario actual, ya sea que busques la serenidad de un barrio residencial o el dinamismo de una villa costera. La elección depende de tus preferencias personales y estilo de vida deseado en la vibrante provincia de Alicante.

