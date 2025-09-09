Tu piso junto al mar en Alicante: gran terraza y 3 habitaciones por solo 253.620 euros

En el creciente mercado inmobiliario de la provincia de Alicante, encontramos opciones excepcionales para quienes buscan combinar comodidad, estilo y ubicación estratégica. A continuación, presentamos una valoración exhaustiva de dos propiedades que destacan por sus características únicas y atractivas en sus respectivas áreas.

Fantástico piso con tres dormitorios y terraza en La Villajoyosa, Alicante por 253.620 euros

Viviendas en Villajoiosa, Alicante / Tucasa.com

En la idílica Partida Ermita de San Antonio, ubicada en la encantadora localidad de La Villajoyosa, emerge una vivienda adosada que brilla con luz propia. Con 126 m² de pura comodidad, esta propiedad representa un refugio lleno de armonía, dispuesto a satisfacer las más altas expectativas. Cuenta con tres luminosos dormitorios, convirtiéndose en un espacio ideal tanto para familias como para aquellos que valoran un rincón de descanso personal. La distribución inteligente asegura el equilibrio perfecto entre privacidad y vida familiar, complementada por dos baños bien equipados que añaden funcionalidad al día a día.

Una de las joyas más destacadas de esta vivienda es su generosa terraza de 21,26 m². Imagina las posibilidades de disfrutar del suave clima de La Vila Joiosa mientras tomas un café al amanecer o compartes un aperitivo al caer la tarde. Diseñada para maximizar la interacción y el disfrute, la cocina americana se integra de manera funcional, convirtiendo cada momento culinario en una experiencia compartida.

La propiedad también incorpora aire acondicionado, manteniendo un ambiente agradablemente fresco durante los veranos. El enclave particular de La Partida Ermita de San Antonio ofrece una mezcla pacífica entre la naturaleza circundante y la proximidad a las comodidades urbanas, con Benidorm a solo unos minutos en coche.

Piso con vistas al mar en, Torrevieja, Alicante por 219.000 euros

Piso con terraza y vistas al mar en Torrevieja, Alicante / Tucasa.com

Moviéndonos hacia el sur de la provincia, encontramos en La Mata una propuesta que cautiva a primera vista. Situado apenas a 100 metros de la renombrada Playa La Mata, este apartamento proporciona un entorno ideal para los amantes del mar. Con 85 m², esta propiedad presenta tres dormitorios bien proporcionados y un baño, equilibrando cada espacio con funcionalidad y estilo.

La combinación entre la vida interior y el aire libre se manifiesta en su espectacular terraza, perfecta para recibir el día con el relajante sonido de las olas. La cocina, que incluye un lavadero, ofrece un espacio amplio para las aventuras culinarias. Ubicado en el tercer nivel de un edificio equipado con ascensor, el acceso es cómodo y adecuado para todas las edades. Además, la residencia cuenta con aparcamiento común, asegurando que estacionar no será nunca una preocupación.

La localización es otro de sus fuertes, en una zona conocida por su animado mercado semanal que ofrece una frescura excepcional de frutas y verduras. La proximidad tanto a Torrevieja como al Aeropuerto de Alicante hace que esta ubicación sea estratégica tanto para residentes como visitantes.

En conclusión, estas dos propiedades representan oportunidades únicas en el competitivo panorama inmobiliario de Alicante. Ofrecen una rara mezcla de confort moderno, diseño inteligente y ubicaciones excepcionales, susceptibles de atraer tanto a quienes buscan un nuevo hogar como a aquellos interesados en inversiones de futuro valor.

