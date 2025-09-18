Oportunidad en Alicante: piso reformado con balcón y vistas al castillo en Santa Pola por 280.000 euros

A lo largo de las frondosas costas de Alicante, se extienden propiedades que combinan la elegancia con la funcionalidad. Hoy, nos enfocamos en dos fascinantes opciones: un piso en Santa Pola y un ático en Torrevieja. Ambas ofertas no solo reflejan un diseño arquitectónico y una ubicación envidiable, sino que también prometen una experiencia de vida que reconcilia la comodidad con las vistas panorámicas. Acompáñenos en este recorrido por estos espacios vivos y descubra qué hace que cada una de estas propiedades sea verdaderamente única.

Piso luminoso con balcón frente al Castillo en Santa Pola, Alicante por 280.000 euros

Piso en Centre Port Platja Llevant, Santa Pola / Tucasa.com

Ubicado en el corazón de Santa Pola, este piso reformado cuenta con una estratégica ubicación frente al emblemático Castillo de Santa Pola, brindando un entorno repleto de historia y cultura. Su distribución ingeniosa de 106 m² ofrece un salón-comedor de 25 m² con acceso directo a un balcón orientado al este, desde donde se puede contemplar la imponente presencia del castillo. Con tres habitaciones y dos baños, cada rincón de esta propiedad está diseñado para maximizar la entrada de luz natural, creando un ambiente cálido y acogedor.

La cocina amueblada presenta una práctica conexión con un lavadero-galería, mejorando así la funcionalidad diaria. Este piso es una fusión perfecta de ubicación y utilidad; situado en un primer piso de un edificio moderno que incluye ascensor, garantiza accesibilidad sin sacrificar estilo. La proximidad a la Playa de Levante, a solo 150 metros, y la cercanía a numerosos restaurantes, bares y supermercados, hacen de este inmueble una inversión ideal para aquellos que buscan integrar calidad de vida y conveniencia. Sin lugar a dudas, una oferta a considerar seriamente para establecer una residencia en Alicante.

Exclusivo ático en Playa del Cura, Torrevieja, Alicante por 199.000 euros

Cocina de ático con terraza en playa del Cura, Torrevieja / Tucasa.com

Navegando hacia la vibrante localidad de Torrevieja, descubrimos un ático que define el estilo de vida al borde del Mediterráneo. A solo 500 metros del Paseo Marítimo, esta propiedad es un testimonio del arte de vivir en lujo discreto mientras se está rodeado de la animada atmósfera de la Playa del Cura. Con tres dormitorios amplios y dos baños completos, este ático ha sido diseñado para ofrecer espacio y privacidad. La cocina independiente viene equipada con electrodomésticos de calidad, mientras que la terraza privada de 15 m² se convierte en un refugio perfecto para disfrutar del sol alicantino.

El edificio, que data de 2008, se mantiene en excelente estado gracias a su comunidad cuidada y tranquila, lo que lo hace ideal tanto para residencia permanente como para inversión. Además, existe la opción de adquirir dos plazas de garaje junto con un trastero, facilitando el almacenamiento y estacionamiento en una de las zonas más demandadas de Torrevieja. Aunque cada rincón de este ático irradia clase y confort, la posibilidad de personalizar con mobiliario propio le permite a uno verdaderamente hacerlo suyo.

En conclusión, tanto el piso en Santa Pola como el ático en Torrevieja representan lo mejor de lo que Alicante tiene para ofrecer en términos de inmuebles, combinando espacios generosos, inigualables ubicaciones y accesibilidad a servicios esenciales. Estas propiedades no solo constituyen una excelente inversión, sino también un lugar donde crear memorias inolvidables.

