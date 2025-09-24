El 17% de los jóvenes nacidos a finales de los 90 simularía tener pareja para hacerse con un piso de alquiler
El 72,8% de los jóvenes experimenta estrés debido a la diferencia entre su presupuesto y el precio del alquiler en España.
El 9,2% actualmente valora establecerse en una ciudad diferente a la deseada para encontrar un alojamiento acorde a sus posibilidades
Redacción Tucasa.com
Una encuesta reciente de HousingAnywhere, la mayor plataforma europea de alquiler a medio plazo, revela que 4 de cada 5 jóvenes (72,8%) experimentan estrés al buscar una vivienda de alquiler en España, debido a que su presupuesto dista significativamente del precio del alquiler en grandes ciudades. Un claro ejemplo es el caso de Valencia, donde según el último Barómetro de la brecha del alquiler de la propia compañía los inquilinos están dispuestos a pagar 1.100 €, pero el precio de un apartamento amueblado es de 1.500 €. En Madrid también sucede, ya que los inquilinos tienen un presupuesto de 1.400 €, pero los alquileres están a 1.540 €.
Presentarse como pareja en vez de como compañeros de piso
Las dificultades para acceder a una vivienda asequible han agudizado el ingenio y la picaresca, impulsando prácticas insólitas. El 13,1 % de los encuestados reconoce que simularía una relación de pareja con el fin de mejorar sus opciones de acceder a una vivienda de alquiler. Y si bien este recurso es más común en otros países europeos como Holanda (20,6%), en España destaca especialmente entre los jóvenes nacidos a finales de los 90 (entre 25 y 29 años), donde la cifra asciende hasta el 17,3 %.
"Los inquilinos que recurren a esta táctica probablemente estén buscando la manera de resaltar entre tanta competencia. Presentarse como pareja en vez de como compañeros de piso puede dar una sensación de mayor estabilidad económica frente al propietario", explica Luca Contella, responsable del Sur de Europa en HousingAnywhere.
Para sortear la escasez de oferta y combatir los altos precios, otra estrategia consiste, simplemente, en ampliar la búsqueda, evitando centrarse en una única ciudad. El 8,8% de los jóvenes que explora alojamientos en España directamente busca en más de una ciudad a la vez para ampliar sus posibilidades. El 9,2 % está buscando alojamiento en una única ciudad, pero considerando empezar a buscar en otras ciudades, debido a las dificultades para encontrar una vivienda de alquiler. El resto (82%), por ahora, no pierde la esperanza de conseguir alojamiento en la ciudad donde les gustaría vivir.
"Expandir la búsqueda puede ser la manera de evitar la gran competencia que hay en las ciudades más populares. En localidades secundarias habrá menor presión para captar la atención de los propietarios y posiblemente el precio por metro cuadrado sea más bajo, por lo que se obtiene más espacio por menos dinero. Eso sí, es imprescindible que estas localidades estén bien conectadas con áreas de trabajo, estudio y ocio", señala Contella.
- David Jiménez, abogado, sobre las casas heredadas: “Si un hermano quiere vender y el otro no, la solución es la extinción del condominio”
- El Gobierno central obliga a la Generalitat a anular la prohibición del uso de drones recreativos en los espacios naturales
- El fiasco de los contenedores soterrados: Torrevieja los desmantela al cabo de 20 años
- El 'tasazo' de la basura también obliga a miles de alicantinos a ir a Correos
- La tasa de la basura en Alicante: cuando paga más un pisito en Benalúa que un chalé en la playa
- El Ayuntamiento de Benidorm aprueba, sin el visto bueno de Intervención, más de seis millones para pagar facturas de contratos caducados
- El Supremo rebaja la pena al yerno de Puskás por estafar un millón de la venta de la sociedad del legado del futbolista
- Aprobado el nuevo complemento de 525 euros para pensionistas a partir de 2026: requisitos y cómo solicitarlo