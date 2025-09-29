Oferta en Alicante: casa con terraza, buhardilla y garaje en zona residencial privilegiada

En el escenario actual del sector inmobiliario, la búsqueda de una vivienda que cumpla con todas las expectativas es una tarea del más alto rigor, especialmente en una región tan demandada como Alicante. En este contexto, presentamos un análisis exhaustivo y detallado de dos propiedades distintivas, cada una con un carácter único, que emergen como oportunidades singulares en el mercado. Vamos a explorar cada uno de estos bienes inmuebles, con atención minuciosa a sus características y ventajas, destacando cómo cada uno puede satisfacer diferentes necesidades.

Adosada en San Agustín, Alicante por 360.000 euros

Terraza jardín de casa en venta en San Agustín, Alicante / Tucasa.com

En la vibrante ciudad de Alicante, específicamente en el barrio de San Agustín, se sitúa esta vivienda que combina funcionalidad y estilo. Esta vivienda, con una superficie construida de aproximadamente 196 m², se despliega en tres plantas, además de contar con un generoso sótano que sirve como garaje y trastero. El espacio es indudablemente uno de sus puntos fuertes, adaptándose a las dinámicas y requerimientos de una familia moderna.

El salón comedor, con abundante luz natural, se presenta como el espacio perfecto para compartir momentos inolvidables en familia. Las tres habitaciones dobles están equipadas con armarios empotrados, optimizando el espacio disponible. Una de las características más destacadas es su distribución de baños: tres completos y un aseo, asegurando comodidad para todos los integrantes del hogar.

La cocina mantiene el balance entre funcionalidad y estética, ofreciendo una galería que facilita las tareas cotidianas manteniendo el orden en la vivienda. En cuanto a los acabados, la carpintería interior de roble y los suelos cerámicos proporcionan una atmósfera cálida y contemporánea. No menos importante es su sistema de climatización, con aire acondicionado por conductos y calefacción, adaptándose a los cambios de estación con una eficiencia indiscutible.

La buhardilla, igual de impresionante, ofrece dos soláriums desde donde admirar los paisajes o utilizarlos como dormitorios adicionales. La propiedad, a pesar de no tener piscina, compensa con un encantador jardín privado de 30 m² y terrazas diseñadas para el ocio y la vida social. Con una orientación nordeste, goza de vistas serenas en un entorno residencial rodeado de áreas verdes. Más de veinte años desde su construcción, pero manteniendo un estado óptimo para entrar a vivir, este inmueble es un ejemplo de buena ubicación y acceso a infraestructuras, incluyendo colegios y centros comerciales.

Casa en Urbanización Perla del Mar, Orihuela, Alicante por 275.500 euros

Casa con piscina y terraza en Orihuela / Tucasa.com

En la localidad de Orihuela, dentro de la apreciada Urbanización Perla del Mar, se encuentra otra interesante opción inmobiliaria. Se trata de una casa que se distingue por su entorno tranquilo, sin renunciar a las comodidades modernas. Con una superficie construida de 168 m² y asentada sobre una parcela de 370 m², esta vivienda ofrece el equilibrio perfecto entre privacidad y espacio.

Una propiedad especialmente diseñada para quienes valoran un oasis al aire libre, cuenta con una amplia piscina privada y una zona de jardín ideal para barbacoas familiares o simplemente para contemplar el atardecer en total serenidad. Comprendiendo dos dormitorios y un baño completo, además de un aseo exterior que cierra el circuito entre el hogar y el jardín, la distribución de esta propiedad está pensada para aquellos que desean comodidad sin complicaciones.

El sótano, de proporciones generosas, puede ser transformado según las necesidades del propietario, sirviendo como un apartamento independiente, sala de juegos o cualquier otro espacio adicional que se requiera. Un trastero separado y espacio de estacionamiento privado completan las facilidades de esta oferta. Con un certificado energético en trámite, esta vivienda requiere de algunas renovaciones, permitiendo personalizarla al gusto.

La proximidad a la Laguna Rosa y sus vistas desde un solárium privado ofrecen un espectáculo natural incomparable, capturando la esencia de su entorno. Esta casa se convierte fácilmente en un refugio personal y familiar, oportunidades únicas que merecen ser exploradas.

Ambas propiedades presentan un innegable atractivo y ventajas que destacan tanto en diseño como en ubicación. Desde el ambiente contemporáneo y bien equipado de la vivienda de San Agustín hasta la oportunidad de personalización ofrecida por la casa en Los Balcones, cada vivienda tiene el potencial de convertirse en el hogar ideal.

