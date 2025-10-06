Chollo en Torrevieja: un casa de más de 100 metros cuadrados a 10 minutos de la playa

Comprar una casa en Torrevieja puede ser una opción atractiva para muchas personas, ya sea como vivienda habitual, como casa de veraneo o como inversión para alquiler vacacional.

Elegir este municipio de la Vega Baja para comprar una casa responde a varios motivos. Por ejemplo, su cercanía al mar y a sus preciosas playas es un valor añadido. La buena conexión del municipio por carretera y su cercanía al aeropuerto de Alicante-Elche convierten a Torrevieja en un punto muy atractivo. Su excelente clima, con temperaturas suaves en invierno y calurosas en verano hace que sea un excelente destino para invertir si piensas también en alquilar.

Una de las zonas más demandadas para comprar un piso en Torrevieja es la zona próxima a la playa del Cura. Se trata de una área bastante céntrica y con una playa de arena fina y aguas cristalinas.

Comprar una casa en Torrevieja

En el portal inmobiliario Tucasa.com hay a la venta una vivienda de 112 metros cuadrados construida a 100 metros de la playa del Cura. El anuncio especifica que la casa está ubicada junto a la plaza de la Ermita del Sagrado Corazón.

Según el anuncio, el piso es luminoso y amplio, cuenta con cuatro dormitorios dobles, un gran salón “perfecto para reuniones y momentos de relax”, cocina independiente totalmente equipada y una gran terraza de 12 metros cuadrados.

El edificio es del año 2006 y está “bien conservado”, además de estar adaptado para minusválidos. También tiene la posibilidad de comprar garaje y trastero.

El precio de esta vivienda es de 253.500 euros.