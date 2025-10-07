Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La casa perfecta para no tener vecinos cerca: un campo de más de 1.000 metros cuadrados por menos de 300.000 euros

La vivienda tiene cinco dormitorios y la parcela tiene una gran piscina y posibilidad de tener un huerto

La casa de campo a la venta en Almoradí

La casa de campo a la venta en Almoradí / Tucasa.com

O. Casado

O. Casado

Las personas que eligen vivir en un campo buscan gozar de tranquilidad, aire limpio y un entorno mucho más relajado, alejado de la ciudad. Si eres de los que buscas este tipo de ventajas, debes saber que en la Vega Baja hay algunas fincas a la venta que pueden cumplir con estos requisitos.

Una de estas localidades es Almoradí, que se ubica a 20 minutos de la playa y que está bien conectada por carretera a otros grandes municipios de la comarca.

Comprar un campo en Almoradí

En el portal inmobiliario Tucasa.com hay a la venta un campo en Almoradí para vivir rodeado de naturaleza y tranquilidad. El anuncio invita a imaginar “despertar cada mañana con el canto de los pájaros y el aroma del azahar en primavera” en las sierras de Callosa y Orihuela.

Se trata de una parcela de 1.080 metros cuadrados con una casa “perfectamente conservada” y con un jardín que tiene palmeras, moreras y cactus exóticos. Cuenta con un porche para disfrutar de comidas al aire libre y una piscina de 8 x 4 metros. La vivienda tiene 340 metros cuadrados, cinco habitaciones y dos cuartos de baños, además de un almacén.

En la parcela hay espacio para aparcar, almacenar leña o tener un huerto para plantar tus hortalizas y cultivar árboles frutales. Pero, según el anuncio, lo mejor de todo es que “¡no tendrás vecinos cerca!”. 

El precio de este campo se ha rebajado de 297.000 a 289.000 euros aunque también indica que no están incluidos ni los impuestos ni lso gastos de gestión de compraventa.

