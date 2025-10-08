Vivir cerca de la playa por menos de 150.000 es posible: así es el apartamento de 117 metros cuadrados que se vende en Torrevieja
Se trata de una vivienda cerca del Acequión con tres habitaciones y dos cuartos de baño
Comprar una casa en Torrevieja puede ser una excelente oportunidad de inversión, tanto si quieres vivir en este bonito municipio como si la quieres para arrendarla. Este municipio de la Vega Baja se caracteriza por tener un buen clima todo el año, unas playas envidiables y se ha convertido en el destino preferido de muchos turistas.
Torrevieja tiene muchas zonas muy atractivas para comprar una casa pero, sin duda, las más cercanas a las playas y a su puerto son las más codiciadas.
Las viviendas costeras y próximas al mar siempre tienen una demanda especial, tanto para quienes quieren residir como para quienes buscan un alquiler vacacional. La proximidad al puerto añade atractivo extra, ya que muchas personas valoran vistas marítimas, ambiente marinero y cercanía a la dársena deportiva.
Comprar una casa en Torrevieja
En el portal inmobiliario Tucasa.com hay a la venta una casa en Torrevieja que ha bajado su precio. Se trata de un apartamento en planta baja que hace esquina en el edificio cercano a 150 metros de la playa del Acequión.
Esta vivienda está reformada y en sus 117 metros cuadrados tiene varias terrazas con orientación oeste y noroeste que le proporcionan mucha luz natural. El apartamento cuenta con un amplio salón-comedor con cocina americana, galería, tres dormitorios y dos cuartos de baño.
El edificio está cerca de supermercados, centros médicos, restaurantes y cafeterías y cuenta con rampa para personas con movilidad reducida.
El precio de esta rebajado y antes costaba 160.000 euros y ahora vale 155.000.
Suscríbete para seguir leyendo
- El mejor caldo con pelotas de Alicante se prepara en este restaurante de la Vega Baja
- Arrancan las obras para 'desatascar' la desembocadura del río Segura en Guardamar y evitar inundaciones
- Un paseo con límites: la frontera que separa la playa de San Juan y El Campello
- Muere un joven tras el robo con violencia de un móvil en Torrevieja
- Tasazo en Elche: los ilicitanos pagarán recibos de 110 a 155 euros al año y bares, cafeterías y restaurantes, entre 430 y 1.150 euros
- Las construcciones ilegales llegan a San Vicente: una parcela dividida en 17
- Brutal agresión a una turista británica de 19 años en Benidorm: 'Sonreía mientras me apuñalaba con una botella rota
- Última hora de la dana Alice en Alicante: Aemet eleva la alerta a naranja para el jueves