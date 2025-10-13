Chollo en Castalla: un campo de 8.000 metros cuadrados con más de 100 olivos por menos de 300.000 euros
La finca tiene huerto, árboles frutales y una gran casa
Los amantes de la montaña seguro que conocen Castalla, un municipio ubicado en el corazón de la comarca de l’Alcoià que se ubica en las faldas de la sierra del Maigmó. Se trata de una localidad que ha ganado muchos atractivos para mucha gente que busca huir de las grandes ciudades y buscar un paisaje más verde y con una calidad de vida distinta.
La ubicación de Castalla juega a su favor ya que se encuentra a 35 kilómetros de Alicante con comunicación directa a través de la A7, por lo que está a media hora en coche. Este puede ser un punto a favor de aquellas personas que, por ejemplo, teletrabajan y buscan un entorno rural.
Castalla tiene poco más de 11.000 habitantes por lo que, a pesar de no ser un gran municipio, cuenta con todos los servicios básicos como colegios, institutos, centro de salud e instalaciones deportivas entre otros. Castalla también es conocido por su tradicional fiesta de Moros y Cristianos, declarada de Interés Turístico Provincial.
En cuanto al entorno, la naturaleza es otro de los grandes valores añadidos. La cercanía del Parque Natural del Maigmó y la Sierra del Sit ofrece múltiples opciones para practicar senderismo, ciclismo o simplemente disfrutar del aire puro y las vistas panorámicas.
Comprar una casa en Castalla
En el portal inmobiliario Tucasa.com hay a al venta una casa en Castalla. Se trata de una finca de 8.000 metros cuadrados que incluyen, además de la vivienda, 110 olivos, árboles frutales y cinco parras emparradas.
El anuncio explica que la finca cuenta con un pozo privado, huerto propio, piscina y “vistas espectaculares”. Se encuentra a un kilómetro de Castalla y “es ideal para vivir rodeado de naturaleza pero aún cerca de todas comodidades urbanas”.
La vivienda tiene ocho habitaciones, un cuarto de baño, bodega y un garaje con cuatro plazas de aparcamiento de 72 metros cuadrados. La casa también tiene dos grandes terrazas de 72 y 50 metros cuadrados. En total la superficie construida es de 304 metros cuadrados y data de 1980.
