El chalet más lujoso por menos de lo que piensas: piscina, terraza y mucha luz en Petrer

Cada vez más gente huye de las grandes ciudades para comprar una casa y apuesta por otros municipios algo más alejados pero bien conectados. Este es el caso de Petrer. A media hora de Alicante, este municipio ofrece todas las comodidades de una ciudad pero con un ritmo más tranquilo.

Una de las zonas que precisamente se caracteriza por esa tranquilidad es la de la Loma. Vivir en la zona de La Loma de Petrer es apostar por la tranquilidad sin renunciar a las comodidades de la vida urbana. Situada en una de las áreas más elevadas y residenciales del municipio, esta zona se ha consolidado como una de las más demandadas por quienes buscan un entorno agradable, con buenas vistas y un ambiente familiar. Su ubicación, su calidad de vida y su cercanía tanto al centro de Petrer como a Elda la convierten en una opción ideal para establecerse de forma permanente o disfrutar de una segunda residencia.

Comprar una casa en Petrer

En el portal inmobiliario Tucasa.com hemos encontrado un chalet a la venta a dos minutos de Petrer. Un lugar donde descansar del bullicio de la ciudad y donde poder disfrutar de un agradable porche, un baño en la piscina o de sentarte junto a la chimenea.

Este chalet se ubica en la zona de La Loma y tiene suelos de piedra natural, un amplio salón y una cocina familiar. En la planta superior hay tres dormitorios y dos baños completos más un aseo. La planta baja tiene barra y chimenea pero que también está abierto a otras opciones como un gimnasio o algún dormitorio más. El chalet tiene un jardín privado mientras que la piscina es comunitaria, donde también hay zonas verdes y pistas de tenis y de frontón.

Su ubicación también destaca ya que se encuentra a pocos minutos de Elda y Petrer y con salida inmediata a la A-31. Se encuentra a cinco minutos de colegios y supermercados y a dos minutos si quieres caminar por la sierra. “Por menos de lo que cuesta un piso de 80 m² en la Playa de San Juan, aquí tienes un auténtico chalet independiente con casi 250 m² construidos más sus amplias terrazas exteriores”, apunta el anuncio.

El precio de este chalet es de 340.000 euros.