Chollo imobiliario en Alicante: piso con garaje y trastero a 250 m del mar en Torrevieja por 120.000 euros

En el corazón del vibrante paisaje urbano de Torrevieja, dos propuestas inmobiliarias se destacan como verdaderas oportunidades para aquellos que buscan una vivienda única, que permita moldear cada espacio al ritmo de sus propios sueños y necesidades. Ambos ofrecimientos, situados en áreas concurridas, brindan una mezcla cautivadora de potencial, ubicación y características atractivas que las convierten en alternativas notables para inversionistas y residentes por igual.

Apartamento con plaza de garaje y trastero en paseo marítimo de Torrevieja por 120.000 euros

Venta de piso en Playa del Cura,Torrevieja / Tucasa.com

Ubicado en pleno centro de la localidad de Torrevieja, junto al pintoresco Paseo Marítimo, este apartamento ofrece una estructura arquitectónica que invita a reinventar sus espacios. Con una superficie construida de 69 metros cuadrados y una distribución original que incluía tres dormitorios, esta propiedad se presenta con dos estancias, permitiendo que sus habitantes redefinan cada rincón según sus preferencias personales.

Los interiores incluyen una cocina independiente completamente funcional, un salón comedor que ofrece vistas a la icónica Ermita de Torrevieja y una ubicación privilegiada que hace innecesario el uso de un vehículo. Todas las comodidades y servicios esenciales se encuentran a tan solo pasos, complementadas por la cercanía a 250 metros de la popular playa del Cura y sus aclamadas piscinas naturales.

El valor añadido de este piso no solo reside en su localización estratégica, sino también en la promesa de un hogar que puede personalizarse completamente. Incluye un garaje y un trastero, esta vivienda ofrece una oportunidad singular para aquellos que buscan establecerse o invertir en una zona muy bien valorada de Torrevieja.

Ático de 3 dormitorios en la Curva del Palangre, Torrevieja por 165.000 euros

Cambiando la vista hacia los rincones más elevados, nos encontramos con un atractivo ático que corona una de las edificaciones más demandadas de Torrevieja. Este espacio, con 95 metros cuadrados de superficie construida, proporciona una oferta inmejorable para quienes desean combinar las ventajas de una residencia habitual con las de una inversión segura.

Sus tres habitaciones espaciosas son ideales para acomodar diversas necesidades familiares o crear un entorno profesional dentro del hogar. El baño completo y una cocina independiente con galería complementan las características prácticas del espacio. Sin embargo, es su amplia terraza, que regala cada día la experiencia inigualable de disfrutar de vistas laterales al mar, lo que realmente captura la esencia de este inmueble.

Situado a pocos minutos a pie de la playa y rodeado de servicios de calidad, este ático no solo ofrece una ubicación privilegiada, sino también la oportunidad de una transformación estilística que refleje los gustos más personales. Con un precio de venta fijado en 165,000 EUR y el respaldo de un trastero y garaje, se posiciona como una elección lógica para cualquier comprador perspicaz.

En conclusión, tanto el apartamento del Paseo Marítimo como el ático en la Curva del Palangre se presentan como tejidos de un lienzo en blanco, esperando que el arte de la imaginación de sus futuros propietarios les otorgue vida. Con ubicaciones inigualables, precios competitivos y características únicas, ambas propiedades aparecen como opciones incomparables para quienes buscan hacer de Torrevieja su nuevo hogar o su próxima inversión.

