Para reformar pero por 135.000 euros en Alicante: así es el piso de dos habitaciones que se vende en San Blas

Nadie puede dudar de que Alicante es uno de los destinos más deseados del Mediterráneo. Ser una ciudad abierta al mar y con un clima envidiable ha hecho que su calidad de vida aumente y que su oferta cultural y gastronómica sean reconocidos en nuestro país.

Alicante combina playa, montaña y vida urbana, lo que la hace ideal tanto para familias como para quienes buscan un estilo de vida más relajado sin renunciar a los servicios.

Entre sus barrios está el de San Blas, una zona residencial que ha sabido mantener su espíritu de barrio tradicional pero bien comunicado con el centro. Situado cerca del centro de la ciudad y con conexión directa con la estación de tren y las principales avenidas, San Blas ofrece la posibilidad de vivir cerca de todo sin sufrir el bullicio del corazón urbano.

Tener una casa en San Blas también puede suponer una buena oportunidad de inversión. La cercanía al centro y a la estación del AVE, junto con la demanda constante de vivienda en la zona, hacen que sea una de las áreas más buscadas.

Comprar una casa en Alicante

En el portal inmobiliario Tucasa.com hemos encontrado un piso a la venta en San Blas. El piso cuenta con 65 metros cuadrados útiles y tiene dos habitaciones dobles y otra individual que se puede usar como oficina. Además cuenta con un baño reformado.

La vivienda tiene más de 30 años y está para reformar. El precio (no negociable, en mayúsculas y al principio del anuncio) es de 135.000 euros y los impuestos y gastos de escritura no están incluidos.