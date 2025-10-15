Chollo en Xàbia si tienes un millón de euros: una casa de campo rústica a 10 minutos de la playa

Uno de los paraísos de la Costa Blanca es sin duda Xàbia. Este municipio de la Marina Alta es uno de los rincones más privilegiados del Mediterráneo, entre el Cabo de San Antonio y el Cabo de la Nao.

Xàbia combina el encanto de un pueblo tradicional con la calidad de vida de un destino costero exclusivo. Su clima templado durante todo el año, con más de 300 días de sol, convierte a esta localidad en un lugar ideal tanto para vivir todo el año como para tener una segunda vivienda junto al mar.

Una de las principales ventajas de vivir en Xàbia es su entorno natural. La localidad cuenta con playas de aguas cristalinas como El Arenal o La Granadella, consideradas entre las más bonitas de España, y calas escondidas que invitan al relax y a la práctica del buceo o el paddle surf. A ello se suma el Parque Natural del Montgó, un espacio protegido que ofrece rutas de senderismo con vistas espectaculares al litoral.

Por todo ello tenemos que decir que comprar una casa en Xàbia es una oportunidad que hay que tener en cuenta. El mercado inmobiliario de la zona mantiene una alta demanda gracias a su atractivo turístico y a la calidad del entorno, lo que garantiza una buena revalorización con el paso del tiempo.

Comprar una casa en Xàbia

En el portal inmobiliario Tucasa.com hay a la venta una casa de campo de estilo rústico en la zona dels Castellans, en el borde del casco antiguo de Xàbia.

Esta casa cuenta con 441 metros cuadrados de vivienda con mucho espacio dentro y fuera, gracias a sus grandes terrazas cubiertas y acristaladas. El anuncio indica que también tiene “hermosos jardines maduros” y una gran piscina.

La casa tiene cinco habitaciones, cuatro cuartos de baño, una cocina de tamaño familiar además de algunos detalles originales, “incluyendo arcos de piedra Tosca”. La vivienda también cuenta con un garaje cerrado y un amplio aparcamiento.

La vivienda tiene un precio de 945.000 euros.