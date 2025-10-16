Chollo en Orihuela Costa: un chalet con piscina privada por menos de lo que piensas

Orihuela es una de las ciudades con mayor patrimonio cultural y artístico de la provincia de Alicante. Disfrutar de la historia y la cultura en este municipio lo convierte en el lugar elegido por muchas personas para vivir.

Orihuela es uno de los municipios más extensos de la Comunidad Valenciana y ofrece una gran diversidad de paisajes y estilos de vida. Su núcleo histórico, declarado Conjunto Histórico-Artístico, invita a pasear por calles llenas de iglesias barrocas, palacios renacentistas y museos dedicados a figuras universales como Miguel Hernández, nacido en la ciudad.

El mar Mediterráneo baña los más de 16 kilómetros de playas y calas de Orihuela Costa, donde se puede disfrutar de un clima ideal durante todo el año.

Entre sus grandes ventajas también está su excelente comunicación: la autopista AP-7 conecta fácilmente con Alicante, Murcia y Torrevieja, y la estación de tren de Orihuela-Miguel Hernández enlaza con el AVE Madrid-Alicante, facilitando la movilidad tanto para trabajo como para ocio.

Si estás pensando en comprar una casa en Orihuela, puede ser una excelente oportunidad de inversión, tanto para vivir todo el año como para tener una segunda residencia junto al mar.

Comprar una casa en Orihuela

En el portal inmobiliario Tucasa.com hay a la venta un chalet independiente con piscina privada en el PAU 26 de Orihuela Costa. La vivienda tiene salón-comedor con acceso a su cocina independiente totalmente amueblada y equipada con electrodomésticos.

La casa dispone de tres dormitorios amplios,dos baños completos y una terraza grande en la primera planta. La vivienda cuenta con aire acondicionado frío-calor y se vende con todos los muebles y electrodomésticos.

En la planta baja cuenta con un semi sótano amplio para convertirlo en una sala de relax o un gimnasio, por ejemplo. Cuenta con un garaje cerrado y una piscina privada con un jardín para poner una mesa grande y/o tumbonas.

La vivienda tiene 239 metros cuadrados construidos en una parcela de 360. El precio es de 354.900 euros.