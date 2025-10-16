Chollo en Xàbia: un apartamento en una urbanización de lujo por menos de 300.000 euros

Vivir en Xàbia es mucho más que disfrutar de un municipio costero, es vivir en uno de los pueblos más bonitos de la provincia de Alicante. Situada entre los cabos de San Antonio y La Nao, esta localidad de la Marina Alta combina la esencia marinera de su puerto, el encanto histórico de su casco antiguo y la tranquilidad de sus zonas residenciales rodeadas de naturaleza.

Xàbia ofrece más de 20 kilómetros de costa con calas de aguas cristalinas, perfectas para practicar buceo, paddle surf o simplemente disfrutar del baño en rincones como la Granadella, el Portitxol o Ambolo. Todos estos lugares idílicos pueden disfrutarse durante todo el año ya que cuenta con más de 300 días de sol al año.

Gracias a todas estas características, comprar una casa en Xàbia puede ser una inversión a valorar con la vista puesta en el futuro. Las viviendas en Xàbia no solo representan un bien patrimonial, sino también una oportunidad de disfrutar de una alta calidad de vida. La cercanía a ciudades como Dénia o Benissa, la conexión con la autopista AP-7 y la proximidad a los aeropuertos de Alicante y València hacen que desplazarse sea cómodo y rápido, tanto para quienes teletrabajan como para quienes buscan un retiro junto al mar.

Comprar una casa en Xàbia

En el portal inmobiliario Tucasa.com hay a la venta un apartamento en planta baja en una urbanización de lujo en el puerto de Xàbia. Este apartamento tiene 68 metros cuadrados, amplias terrazas con una habitación y un baño. El piso está equipado con doble acristalamiento, suelos de mármol y armarios empotrados.

Esta vivienda está climatizada con aire acondicionado para el verano y con calefacción por suelo radiante para el invierno. También cuenta con un amplio trastero en el garaje común del edificio.

La urbanización tiene piscina al aire libre y otra climatizada, jacuzzi, gimnasio, sauna, zonas ajardinadas y conserje.

El precio de la vivienda es de 285.000 euros.