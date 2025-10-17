Vivir cerca del centro de Alicante en un piso de tres habitaciones es posible por menos de 200.000 euros

Alicante es una ciudad abierta al mar y con una calidad de vida que la convierte en uno de los destinos más deseados para vivir en la Costa Blanca. Su clima agradable durante todo el año, sus playas y su amplia oferta cultural y gastronómica hacen de la capital alicantina un lugar ideal tanto para vivir como para invertir.

Además de su atractivo turístico, Alicante destaca por ser una ciudad moderna y dinámica, con todos los servicios de una gran urbe pero sin perder el carácter cercano y mediterráneo que la define. Su puerto, su casco histórico y la Explanada forman parte del día a día de quienes disfrutan de una vida activa, donde el ocio, la naturaleza y el trabajo conviven en equilibrio.

Entre los distintos barrios que componen la ciudad, La Florida es un enclave ubicado al suroeste del centro, que combina la tranquilidad de un barrio tradicional con la comodidad de contar con todos los servicios a pocos minutos: colegios, centros de salud, supermercados, parques, y una excelente conexión por transporte público. Su ambiente familiar, sus comercios de toda la vida y su cercanía a lugares emblemáticos como el Mercado de Babel o el centro comercial Puerta de Alicante lo convierten en una opción especialmente atractiva para familias y parejas jóvenes.

Otra gran ventaja de vivir en La Florida es su buena comunicación. Está a tan solo unos minutos en coche del centro de Alicante, de la estación de tren y de las principales vías de acceso a la autovía, lo que facilita los desplazamientos tanto dentro como fuera de la ciudad.

Comprar casa en Alicante

En el portal inmobiliario Tucasa.com hemos encontrado un piso ubicado en La Florida de 128 metros cuadrados y muy luminoso. Tiene tres habitaciones y dos baños y una amplia cocina independiente. También tiene un patio interior, “un pequeño refugio verde ideal para relajarse”, dice el anuncio.

También cuenta con un gran salón y una terraza cerrada para poder usarla todo el año.

El precio de este piso es de 195.000 euros.