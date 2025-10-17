Piso rebajado en El Altet: más de 100 metros cuadrados por menos de 185.000 euros

Si buscas un lugar para vivir cerca de una gran ciudad pero sin los agobios que acarrea, debes conocer El Altet, una de las pedanías de Elche. Se trata de un enclave privilegiado cerca del mar Mediterraneo junto al aeropuerto de Alicante-Elche.

En El Altet encontrarás calma a pocos minutos de Elche, Alicante o Santa Pola, ya que se encuentra muy bien conectado con la N-332 la A-7, que facilitan los desplazamientos para, por ejemplo, ir a trabajar.

El entorno natural es otro de sus grandes atractivos. A tan solo unos minutos se encuentran las playas de El Altet y Arenales del Sol, conocidas por su arena fina y sus aguas transparentes, ideales para disfrutar del clima mediterráneo durante todo el año. Los amantes de la naturaleza pueden recorrer las dunas y los senderos del cercano paraje natural del Clot de Galvany, un espacio protegido de gran valor ecológico.

En cuanto al mercado inmobiliario, comprar un piso en El Altet puede suponer una inversión a tener en cuenta ya que los precios son más competitivos que en las zonas a pie de playa.

Comprar un piso en El Altet (Elche)

En el portal inmobiliario Tucasa.com hemos encontrado un piso de 115 metros cuadrados ubicado en una segunda planta con ascensor. Este piso es amplio y luminoso, según indica el anuncio, y está completamente amueblado. Tiene tres habitaciones con armarios empotrados y dos de ellas son dobles. Tiene dos baños, un gran salón comedor, cocina independiente equipada y con lavadero y, además, tiene aire acondicionado y calefacción por conductos en todas las estancias.

El piso está listo para entrar a vivir ya que también tiene una plaza de garaje incluida en el precio. Esta vivienda antes costaba 185.400 euros y ahora vale 183.999 euros.