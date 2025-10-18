La mega casa con piscina a 7 kilómetros de la playa que puedes comprar por menos de 300.000 euros

En la vertiente sur de la sierra del Cabeçó d’Or se encuentra uno de los pequeños municipios de la provincia de Alicante: Busot. Con menos de 4.000 habitantes, la localidad está en una zona montañosa pero, a su vez, cercana a la playa de El Campello se encuentra a unos 7 kilómetros de su casco urbano.

Busot no sólo está cerca de El Campello, en 20 minutos puedes estar en la ciudad de Alicante. Esto convierte a la localidad en un enclave privilegiado para aquellos que no quieren vivir en grandes núcleos urbanos pero no quieren renunciar a estar cerca de todos los servicios que implican las ciudades.

Si por algo es conocido Busot es por las famosas Cuevas del Canelobre. Este enclave único se encuentra en una ladera del Cabeçó d’Or y dentro de ellas podemos encontrar grandes salas naturales con estalactitas y estalagmitas en un interminable juego de colores.

Los amantes de la montaña también eligen este enclave para hacer rutas de senderismo preciosas y de diferente dificultad desde las que se puede ver el mar.

Así pues, de entre todas las ventajas que puede tener vivir en Busot, destacan el equilibrio entre la tranquilidad y la accesibilidad a las grandes ciudades, estar rodeado de montañas pero cerca de la playa y evitar las aglomeraciones de los núcleos urbanos más numerosos.

Comprar una casa en Busot

En el portal inmobiliario Tucasa.com hay a la venta un chalet independiente en la urbanización Pisnella. La casa está construida en dos plantas y tiene una planta principal con un amplio salón comedor con porche acristalado y con cocina americana. En esta planta también hay tres dormitorios dobles y un baño completo.

En la planta baja hay un sótano con unos 90 metros cuadrados y ventanas al exterior que está dividido en dos grandes estancias en las que se podrían hacer otros dos dormitorios. En la planta superior hay un amplio solarium con vistas panorámicas.

La vivienda dispone de placas solares, sistema de osmosis, aire acondicionado por splits, según indica el anuncio.

El precio de este chalet es de 295.000 euros.