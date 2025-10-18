El ático en Torrevieja perfecto: 5 habitaciones, una gran terraza y a cinco minutos de la playa por menos de 300.000 euros

Quien conoce Torrevieja sabe que vivir en esta ciudad es disfrutar del mar Mediterráneo. Esta ciudad costera es uno de los destinos más atractivos para quienes buscan combinar clima, playa y entorno natural durante los 365 días del año.

Una de las grandes ventajas de vivir en Torrevieja es su clima privilegiado, con temperaturas suaves incluso en invierno. Este microclima único se debe a la influencia de sus lagunas saladas, la de La Mata y la de Torrevieja, que no solo crean paisajes de belleza extraordinaria con tonos rosados al atardecer, sino que además favorecen un ambiente saludable. D

La ciudad cuenta con kilómetros de playas de arena fina, como La Mata, Los Locos, El Cura o Punta Prima. También ofrece un animado paseo marítimo, puertos deportivos, zonas verdes y una amplia agenda cultural y festiva que mantiene su encanto durante todo el año, más allá del turismo estival.

Si te gusta la ciudad para vivir o para comprar una segunda vivienda, seguro que puede llegar a ser una inversión a tener en cuenta.

Comprar una casa en Torrevieja

En el portal inmobiliario Tucasa.com hay a la venta un ático de tres plantas con licencia turística vigente, según indica el anuncio.

La casa cuenta con 5 amplios dormitorios, 3 baños completos, 2 luminosos salones, 1 aseo de cortesía y una moderna cocina americana totalmente equipada a cinco minutos en coche de la playa del Cura.

Su gran terraza soleada y el solárium privado ofrecen un espacio perfecto para relajarse y aprovechar el clima mediterráneo durante todo el año. El piso tiene también aire acondicionado y se entrega listo para entrar a vivir (con muebles y electrodomésticos). La urbanización tiene piscina comunitaria.

El precio de este piso es de 280.000 euros.