No dejes pasar esta gran oportunidad: casa con piscina a 5 minutos de Elche por menos de 500.000 euros

Elche es una ciudad que combina lo mejor de dos mundos: la tranquilidad de un entorno residencial y la vitalidad de una gran ciudad. Con más de 230.000 habitantes, es la tercera ciudad más poblada de la Comunidad Valenciana y un motor económico y cultural de la provincia de Alicante. Su clima cálido, su patrimonio histórico —incluyendo el Palmeral, Patrimonio de la Humanidad—, y su cercanía tanto al mar como al aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández, hacen de esta ciudad un lugar ideal para vivir.

Una de las zonas para vivir en Elche son las pedanías. Una de ellas es Peña Las Águilas, una pedanía con identidad propia, estratégicamente ubicada entre Elche y Alicante, y a tan solo 15 minutos del aeropuerto. Su carácter dinámico se combina con una oferta residencial tranquila y bien equipada, lo que la convierte en una opción ideal tanto para familias como para profesionales.

Otras pedanías como La Hoya, Matola, Valverde, Perleta o Maitino se distinguen por su entorno rural cuidado, sus tradicionales casas de campo y su cercanía a las playas del litoral ilicitano como El Altet o Arenales del Sol. Son lugares perfectos para quienes desean vivir en un ambiente más relajado, rodeado de huertas, palmeras y una comunidad acogedora, pero con fácil acceso a la ciudad.

Comprar una casa en Peña Las Águilas

Esta villa se encuentra al final de una calle tranquila y estrecha, lo que garantiza total privacidad y ausencia de tráfico. Está situada en una amplia parcela de 3.269 m² que ofrece un entorno perfecto para disfrutar al aire libre. Dispone de una gran piscina, zona de juegos infantiles, aparcamiento cubierto para tres coches y una acogedora zona de barbacoa en la terraza trasera. Además, cuenta con una construcción adicional que incluye un salón y un trastero, una zona cercada para perros y amplios espacios ideales para compartir momentos con familiares y amigos.

La vivienda, con una superficie de 243 m² distribuidos en dos plantas, presenta una distribución cómoda y funcional. En la planta principal, una espaciosa terraza cubierta orientada al sur da la bienvenida a la entrada. Desde el recibidor se accede al salón con chimenea, un ambiente cálido y luminoso, y a la amplia cocina independiente, que dispone de lavadero y despensa. En esta misma planta se encuentran tres dormitorios de buen tamaño y dos baños, uno de ellos en suite.

La planta superior está ocupada por el dormitorio principal, que destaca por su amplitud y luminosidad. Dispone de un elegante baño privado, un amplio vestidor y acceso a una terraza con impresionantes vistas a las montañas, creando un rincón perfecto para el descanso.

Toda la propiedad se encuentra en excelente estado de conservación, lista para entrar a vivir y disfrutar de todo el confort, espacio y tranquilidad que esta magnífica villa ofrece por 479.000 euros.