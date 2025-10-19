A la venta un restaurante en Dénia con piscina, terraza y dos apartamentos

Montar un restaurante en Dénia es una opción muy interesante si te dedicas al mundo de la hostelería. Esta ciudad costera, declarada Ciudad Creativa de la Gastronomía por la UNESCO, se ha consolidado como un referente culinario no solo en la Comunidad Valenciana, sino en toda España.

Una de las principales ventajas de abrir un restaurante en Dénia es su entorno gastronómico de primer nivel. Además el potencial turístico del municipio es innegable, ya que durante los meses de verano la ciudad cuenta con una demanda constante de visitantes nacionales e internacionales pero el resto del año también triunfa como destino gastronómico.

Comprar un restaurante en Dénia

En el portal inmobiliario Tucasa.com hay a la venta un restaurante en Denia con piscina y pista de tenis. Según el anuncio está equipado “con todo para trabajar, sólo hacer unas reformas, pintar, limpiar, etc”.

El restaurante cuenta con dos apartamentos, uno de ellos con dos habitaciones y en otro con cuatro y también equipados. “Lo bueno es que se puede cerrar el acceso a los apartamentos, quedando la piscina y terraza para ellos, al ser urbano se puede construir más. Y el restaurante no le afecta a su funcionamiento”, indica el anuncio que también añade que “luego se podría echar todo al suelo y parcelar y hacer chalets.

El inmueble tiene una extensión de 700 metros cuadrados y tiene un precio de 935.000 euros.