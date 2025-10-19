Oferta en Orihuela: casa con piscina por menos de 400.000 euros

Situada en la provincia de Alicante, Orihuela destaca por su profundo patrimonio histórico y su vibrante vida cultural. Con raíces que se remontan a épocas antiguas, la ciudad ha sido moldeada por diversas civilizaciones, lo que se refleja en su impresionante casco antiguo, repleto de monumentos, iglesias y palacios que narran su rica historia.

Además de su legado histórico, Orihuela se beneficia de un clima mediterráneo envidiable, que contribuye a una excelente calidad de vida. La ciudad ofrece una amplia oferta cultural y festiva, combinando tradición y modernidad, y se encuentra estratégicamente ubicada cerca de la costa, lo que la convierte en un destino atractivo tanto para residentes como para visitantes.

Comprar una casa en Orihuela

Esta espectacular villa está ubicada en Orihuela ciudad y puede ser tuya. Una impresionante parcela de 12.000 m², a tan solo 30 minutos de la costa, ¿qué más se puee pedir? Esta propiedad combina amplitud, privacidad y cercanía a todos los servicios, ofreciendo un entorno ideal tanto para vivir como para invertir.

La vivienda en venta dispone de cinco amplios dormitorios, tres baños completos, una luminosa zona de estar y una cocina totalmente equipada. En el exterior, destaca una magnífica piscina rodeada de zonas ajardinadas, perfecta para disfrutar del clima mediterráneo y del ambiente tranquilo del entorno rural.

Una de sus grandes ventajas es la posibilidad de dividir fácilmente la propiedad en dos viviendas independientes, lo que la convierte en una excelente opción para una familia numerosa o para inversores interesados en obtener rentabilidad a través del alquiler vacacional o de larga duración.

Se trata de una oportunidad única para quienes buscan espacio, naturaleza y calidad de vida sin renunciar a la proximidad del mar por un precio de 390.000 euros.