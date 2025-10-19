Oportunidad en Torrevieja: espectacular casa con piscina en Los Balcones-Los Altos por menos de 300.000 euros

Torrevieja es una ciudad costera muy atractiva ubicada en la Costa Blanca, reconocida por su clima excepcional con más de 300 días de sol al año y temperaturas agradables durante todas las estaciones. Su privilegiado entorno natural, que incluye el Parque Natural de las Lagunas de La Mata y Torrevieja, junto con sus espectaculares playas como La Mata, Los Náufragos y El Cura, la convierten en un destino ideal para quienes buscan calidad de vida junto al mar.

Comprar una casa en Torrevieja

La etapa final de este exclusivo residencial en Torrevieja ya está a la venta, con compra directa al promotor desde solo 259.900 €. Estas modernas viviendas, de más de 131 m², ofrecen 2 o 3 dormitorios, 2 baños, cocina abierta, salón-comedor y amplias terrazas o soláriums con vistas al mar o a la Laguna Rosa.

Por tiempo limitado, las plantas bajas incluyen aire acondicionado en toda la vivienda, mobiliario completo, iluminación LED, electrodomésticos y mamparas de baño, todo sin coste adicional.

El complejo cuenta con zonas comunes de alto nivel, entre las que destacan tres piscinas, jacuzzis, pista de pádel, gimnasio exterior, minigolf, parque infantil, jardines y garaje subterráneo con opción a trastero. Todo ello situado a pocos minutos del Parque Natural de las Lagunas de La Mata y Torrevieja y del centro comercial La Zenia Boulevard.

Las viviendas están listas para entrar a vivir, ideales como primera residencia, segunda vivienda vacacional o inversión en la Costa Blanca. Una oportunidad única para disfrutar de un estilo de vida moderno, mediterráneo y rodeado de naturaleza por 259.900 euros.