Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Quieres vivir en un ático en el centro de Torrevieja? Aquí tienes la casa de tus sueños por menos de 200.000 euros

Esta vivienda dispone de tres habitaciones y dos baños

Ático a la venta en el centro de Torrevieja

Ático a la venta en el centro de Torrevieja / Tucasa.com

Paula Lizcano

Paula Lizcano

Torrevieja es una ciudad costera muy atractiva ubicada en la Costa Blanca, reconocida por su clima excepcional con más de 300 días de sol al año y temperaturas agradables durante todas las estaciones. Su privilegiado entorno natural, que incluye el Parque Natural de las Lagunas de La Mata y Torrevieja, junto con sus espectaculares playas como La Mata, Los Náufragos y El Cura, la convierten en un destino ideal para quienes buscan calidad de vida junto al mar.

Este piso en venta se sitúa en una de las zonas más demandadas de Torrevieja: el centro del municipio. A escasos 500 metros del Paseo Marítimo combina la cercanía al mar con una amplia oferta de servicios. Una oportunidad única para vivir de forma habitual o invertir en una segunda residencia.

Comprar un piso en Torrevieja Centro

Se vende un ático en una de las zonas más exclusivas de Torrevieja, junto a la Ermita del Sagrado Corazón y a tan solo 500 metros del Paseo Marítimo y de la playa. Ubicado en una de las calles más valoradas del centro, combina la comodidad de la vida urbana con la tranquilidad de una comunidad cuidada y con vecinos residentes todo el año.

La vivienda cuenta con tres amplios dormitorios y dos baños completos, ofreciendo el espacio ideal para familias o para quienes buscan confort y privacidad. La cocina independiente está totalmente equipada con electrodomésticos y dispone de una galería/lavadero, mientras que la terraza privada de 15 m² es perfecta para disfrutar del clima mediterráneo y de agradables momentos al aire libre.

Construida en 2008, la propiedad se encuentra en perfecto estado de conservación y se vende sin muebles, lista para entrar a vivir. Además, existe la posibilidad de adquirir dos plazas de garaje y un trastero, lo que añade un plus de comodidad y funcionalidad.

Se trata de una oportunidad única para vivir o invertir en el centro de Torrevieja, con todos los servicios, comercios y entretenimiento al alcance de la mano por 199.000 euros.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents