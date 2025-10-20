Oportunidad en Alicante: más de 100 metros cuadrados y cuatro habitaciones en Florida Portazgo

Comprar una casa en Alicante siempre es una opción a tener muy en cuenta a la hora de invertir en vivienda. Tanto si queremos una vivienda para vivir en ella como si queremos una propiedad para alquilar, comprar una casa en Alicante puede ser una muy buena inversión.

La ciudad y su indudable atractivo turístico hace de ella una localidad muy interesante para vivir, tanto para ciudadanos de nuestro país como para aquellos que vienen de fuera.

Entre los barrios más populares está el de Florida Portazgo, con una tradición de Hogueras indiscutible. Se trata de una de las zonas más populares de la ciudad que se encuentra a unos 10 minutos en coche. Es un barrio de toda la vida con comercios de todo tipo, colegios e institutos y bien comunicado con transporte público.

Comprar una casa en Alicante

En el portal inmobiliario Tucasa.com hay a la venta un piso ubicado en un segundo sin ascensor, aunque el anuncio indica que están en fase de tramitación y que el comprador sería el que correría a cargo con los gastos del mismo. Se trata de una vivienda en el barrio de Florida Portazgo.

Este piso tiene 124 metros cuadrados, de los que 104 son útiles. Se vende amueblado y tiene un salón comedor con salida a un balcón acristalado y con grandes ventanales. La cocina es independiente y está equipada con electrodomésticos “prácticamente nuevos” y cuenta con un amplio lavadero acristalado.

El piso tiene cuatro dormitorios exteriores y dos de ellos tienen armarios empotrados. Hay dos cuartos de baño, uno con bañera y otro con plato de ducha.

El piso cuenta con aire acondicionado por conductos en todas las estancias, suelos de terrazo, puertas de roble, carpintería exterior de aluminio , moldura de escayola en los techos que da ese toque elegante.

La propiedad también dispone de trastero y plaza de garaje (de 4,60 metros cuadrados de largo por 2,67 metros cuadrados de ancho) incluido en el precio. El precio de este piso es de 197.990 euros.