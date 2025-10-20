Oferta en Torrevieja: un bungalow completamente reformado por menos de 150.000 euros

Torrevieja es una de las ciudades de la Costa Blanca que más oferta inmobiliaria tiene. Vivir en Torrevieja es apostar por una ciudad luminosa, acogedora y con una calidad de vida envidiable. La ciudad combina un encanto costero con los servicios de una gran ciudad y, sobre todo, con un clima cálido con más de 300 días de sol al año.

Una de las grandes ventajas de vivir aquí es su diversidad. Torrevieja ofrece barrios y urbanizaciones para todos los gustos: desde las zonas más céntricas, con comercios y ocio a pie de calle, hasta espacios residenciales rodeados de naturaleza, donde se respira calma y bienestar.

Una de estas zonas sería la de La Siesta, más alejada del centro de la ciudad y que tiene un carácter residencial. Se encuentra cerca del Parque Natural de las Lagunas de La Mata y Torrevieja. Además, su proximidad a la laguna rosa y a los caminos naturales la convierte en un paraíso para los amantes de las caminatas y el deporte al aire libre.

Comprar casa en Torrevieja

En el portal inmobiliario Tucasa.com hemos encontrado una casa que ha sido reformada completamente: fontanería, electricidad, ventanas, cocina, electrodomésticos…

Es un bungaló de 45 metros cuadrados con dos dormitorios y un cuarto de baño y aire acondicionado.