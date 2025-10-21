Comprar casa en Elche: este es el chollo para vivir en un “chaletazo” con piscina

Si quieres vivir en un chalet alejado del bullicio de la gran ciudad, está claro que deberás rascarte el bolsillo. La oferta tampoco es muy amplia para este tipo de casas pero en Elche hay algunas que hay que tener en cuenta.

Elche es una de esas ciudades que consigue conjugar historia, innovación y bienestar en un mismo espacio. La ciudad ilicitana es mucho más que su célebre Palmeral,declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, o su tradicional Misteri d’Elx. Es una urbe moderna, dinámica y acogedora, con una sólida oferta educativa, cultural y laboral que la convierte en uno de los lugares más atractivos para vivir en la Comunidad Valenciana.

Su ubicación estratégica, a menos de 15 minutos del aeropuerto de Alicante-Elche y muy cerca de la playa, la convierte en un enclave privilegiado tanto para quienes buscan establecer su residencia habitual como para quienes desean invertir en vivienda. Elche cuenta con excelentes conexiones por carretera y tren, un clima templado todo el año y todos los servicios de una gran ciudad, sin perder el carácter cercano y la tranquilidad que ofrece su entorno.

Entre sus pedanías, Torrellano destaca como una de las zonas más demandadas por quienes desean vivir cerca de la capital ilicitana, pero con un ritmo más calmado. Situada entre Elche y Alicante, y a pocos minutos del aeropuerto y con un destacado parque empresarial, Torrellano combina lo mejor de ambos mundos: la tranquilidad de un entorno residencial y la comodidad de tener todos los servicios a mano.

Las viviendas en esta zona suelen ser más amplias y con precios más asequibles que en el centro, lo que permite disfrutar de espacios exteriores, terrazas y jardines. Además, su proximidad a los parques empresariales de Elche y al polígono industrial de Torrellano ofrece una ventaja añadida para quienes valoran la comodidad en los desplazamientos laborales.

En los últimos años, la zona ha experimentado una notable revalorización, impulsada por la expansión de infraestructuras, la mejora de los servicios y el auge del teletrabajo. Esto ha convertido a Elche y sus pedanías en una opción muy atractiva tanto para familias locales como para nuevos residentes que buscan un entorno mediterráneo con calidad de vida.

Comprar casa en Elche

En el portal inmobiliario Tucasa.com hay a la venta un gran chalet con dos plantas con terraza, cocina, salón, dormitorios y cuartos de baño.

La vivienda tiene 231 metros cuadrados, cinco habitaciones, dos salones, dos cocinas y dos baños, mientras que la parcela cuenta con 6.900 metros cuadrados con una piscina (que necesita reformas) y una casa de verano con cocina, barbacoa, salón y trastero.

La parcela, que anteriormente era una huerta, tiene un aparcamiento cubierto para cuatro coches y un coche más grande. Además, cuenta con un depósito de agua para la piscina y el jardín.

Este chalet tiene un precio de 480.000 euros.